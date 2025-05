Syn Nawrockiego reaguje po doniesieniach na temat ojca. Mocne!

Tuż na ostatniej prostej przed wyborami prezydenckimi pojawiły się kolejne doniesienia dotyczące przeszłości Karola Nawrockiego. Według portalu Onet Karol Nawrocki "uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz". - Tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet - podkreślono w tekście. - Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa, deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem - napisał portal.

Sprawa została szybko skomentowana przez samego kandydata na prezydenta. Karol Nawrocki na X napisał: - Dziś w Polsce problemem jest prostytucja polityczna, która za obce pieniądze chce oddać Polskę. Za ten stek kłamstw i nienawiści pozwę Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych, a także złożę prywatny akt oskarżenia w trybie karnym. Medialni pomocnicy Tuska i Trzaskowskiego nie zabiorą nam zwycięstwa.

Głos zabrał też syn Nawrockiego, Daniel. Młody Nawrocki mocno wspiera ojca, angażuje się w jego kampanię, organizuje własne akcje, jak choćby "Baner dla taty". Gdy po ostatniej debacie prezydenckiej głośno było o tym, że Nawrocki miał wziąć snusa, to syn przeprowadził z nim wywiad, w którym kandydat na prezydenta na pytani, czy chce gumę odparł:

- Nie. Rozmowa z synem to sama przyjemność. Wczoraj potrzebowałem gumy nikotynowej, bo jak słucha się Rafała, jak smęci, a potem cały czas kłamie, mówi "PiS, PiS, PiS" i poświęca najwięcej uwagi samemu sobie, to postanowiłem wziąć gumę nikotynową. Ale z tobą rozmowa to przyjemność, więc chyba sobie oboje poradzimy bez.

Teraz młody Nawrocki znów zareagował. Nagrał filmik, w którym po pierwsze przedstawił się, a potem powiedział, że "system próbuje zniszczyć jego tatę". Zdaniem chłopaka słowa byłych kolegów z hotel, w którym pracował Karol Nawrocki to "kłamstwa, manipulacje i insynuacje" przeciw kandydatowi na prezydenta.

Daniel Nawrocki wprost skomentował tatę mówiąc: - To jest naprawdę wielki twardziel i te wszystkie kłamstwa, to wszystko, co wokół niego się dzieje, go tylko i wyłącznie wzmocnią, bo dla niego ważna jest Polska, wie jaka jest stawka i o co będziemy walczyć - powiedział.

