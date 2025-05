Szydło o przyszłości Zandberga. "Nie sądzę żeby..."

Co zrobi Adrian Zandberg?

Jednym z kandydatów, który zebrał całkiem duże poparcie jest Adrian Zandberg. Polityk stwierdził, że wyborcy to nie jest puchar, który się przekazuje i zadeklarował, że nie zamierza popierać któregokolwiek z kandydatów. W jego deklarację wierzy Beata Szydło. - Przecież Adrian Zandberg powiedział wyraźnie, że on nie będzie wskazywał kogo popierać. Też zdziwiłabym się mocno, gdyby taką ofertę przyjął, dlatego że on w tej chwili ma dużą szansę, by zbudować swoje środowisko i swoją pozycję - oceniła była premier w Polsat News. - Moim zdaniem Zandbreg będzie grał o wzmocnienie swojej partii i swojej pozycji, być może będzie chciał budować coś większego po lewej stronie sceny politycznej na przyszłe wybory parlamentarne - dodała europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.

I tura wyborów prezydenckich

W I turze wyborów prezydenckich Trzaskowski zdobył 31,36 proc., zaś popierany przez PiS Karol Nawrocki - 29,54 proc. Na trzecim miejscu znalazł się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 14,81 proc. głosów. Następni w kolejności byli: europoseł, lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (6,34 proc.), kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia (4,99 proc.), lider partii Razem Adrian Zandberg (4,86 proc.) oraz kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat (4,23 proc.). Zarówno Magdalena Biejat oraz Szymon Hołownia wezwali swoich wyborców do tego, by w II turze zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego.

II tura wyborów prezydenckich zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Głos będzie można oddać tak jak w I turze, w godzinach 7-21. W najbliższy piątek, 23 maja odbędzie się debata Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Poprowadzi ją Jacek Prusinowski.

