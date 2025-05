Szymon Hołownia wprost o badaniu alkomatem posłów. Stawia sprawę jasno

Myślę, że przywództwo w ogóle nie ma sensu, jeżeli nie opiera się o wartości, o dzielenie wartości z ludźmi, którzy cię na dane stanowisko wybierają, którzy dają ci szansę odpowiedzialności za wspólnotę, ale prawda, uczciwość, to, że jest się blisko człowieka, że chce się go słuchać, że chce się otwierać tak jak ja Sejm, a nie zamykać i robić z niego wielką twierdzę, to jedno, ale drugie trzeba po prostu też się pilnować. Stąd to wszystko, co robię w Sejmie, żeby uporządkować proces stanowienia prawa i zachowania posłów. To zwiększenie kar za poselskie wagary. Przekonuje się już o tym poseł Marcin Romanowski - przyznał Hołownia.