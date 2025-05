Wiadomo, do jakiej organizacji trafi kawalerka Nawrockiego. Najnowsze doniesienia

W końcu wiadomo, do której z organizacji działających charytatywnie trafi kawalerka Karola Nawrockiego. doniesienia w tej sprawie przekazał portal Interia, który dotarł do szczegółów. - Z aktu notarialnego, do którego dotarła Interia wynika, że lokal trafi do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni. Akt notarialny, potwierdzający darowiznę mieszkania został podpisany 14 maja. W dokumencie znalazł się zapis o prawie zamieszkania w lokalu przez Jerzego Ż. - czytamy na Interia.pl. Dalej w akcie wskazano, że Karol i Marta Nawroccy wydają stowarzyszeniu polecenie, aby umożliwiło ono zamieszkanie w lokalu mieszkalnym Jerzemu Ż.

Czym zajmuje się Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni?

Na stronie organizacji czytamy, że działa ono od 10 lat na rzecz osób potrzebujących i pokrzywdzonych przez los. Prowadzi też świetlicę socjoterapeutyczną, schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu, klub dla dzieci i schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojenia alkoholem. Stowarzyszenie w 20111 roku uruchomiło także Interwencyjny Punkt Przemocy, pokój dla sprawcy przemocy w rodzinie.

Kawalerka Nawrockiego przekazana na cele charytatywne

Przypomnijmy, że sprawa kawalerki nabytej od pana Jerzego, starszego mężczyzny, stała się jednym z głównych tematów na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Karol Nawrocki po cały zamieszaniu, które wybuchło ws. mieszkania oświadczył, co stanie się z gdańską kawalerką. Jak mówił zostanie ona przekazana na cel charytatywny:

- Zło trzeba zwyciężać dobrem i dlatego wczoraj podjąłem decyzję wspólnie z żoną Martą, aby to mieszkanie przekazać na cele charytatywne jednej z organizacji, która nadal będzie wykonywała tę misję, którą ja wykonywałem wobec pana Jerzego Ż. Oczywiście w mojej umowie darowizny z organizacją charytatywną, z którą już jesteśmy w kontakcie, będzie jasny zapis, że pan Jerzy Ż., któremu życzę długiego życia i zdrowia, może z tego mieszkania korzystać do swojej śmierci - mówił na specjalnie zwołanym wystąpieniu.

Na temat tego, co dalej z kawalerką głos zabrał w środę (14 maja) m.in. Mariusz Błaszczak, który przyznał: - Jest już decyzja, że zostanie przekazana, natomiast mamy kilka zgłoszeń. Analizujemy dokładnie, która z fundacji otrzyma mieszkanie. Analizujemy sytuację, jeśli chodzi o fundacje. Na konferencji prasowej wypowiedział się też w tym temacie Jarosław Kaczyński .

P.GLIŃSKI: SYTUACJA Z MIESZKANIEM NAWROCKIEGO JEST CZYSTA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.