Bezpłatne badania czekają. Kto może skorzystać?

Profilaktyka 40 Plus to program Ministerstwa Zdrowia. Ruszył w lipcu 2021 r. i do tej pory wzięło w nim udział blisko 2,9 mln osób. Z programu Profilaktyka 40 Plus najchętniej korzystają mieszkańcy województwa wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Częściej badają się panie niż panowie, z przewagą 60 proc. dla pań.

Program Profilaktyka 40 plus to bezpłatne pakiety badań dla kobiet i mężczyzn. Z programu mogą skorzystać nie tylko czterdziestolatkowie, ale też osoby starsze. Nie ma górnej granicy wieku.

Chodzi o wykluczenie lub wczesne wykrycie ciężkich chorób cywilizacyjnych np. cukrzycy lub schorzeń układu sercowo-naczyniowego, a także nowotworów. O tym, jakie badania zostaną zlecone dla danej osoby, decydują wyniki ankiety, którą koniecznie trzeba wypełnić przed badaniem. Bez niej nie otrzymamy e-skierowania. Ankietę można znaleźć w zakładce „Profilaktyka” w swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w aplikacji mobilnej mojeIKP. Można ją także wypełnić także telefonicznie, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 989. Infolinia działa przez cały tydzień, w godzinach 7-20.

Po wypełnieniu ankiety, do maksymalnie dwóch dni roboczych, otrzymamy e-skierowanie na darmowy pakiet badań. Potem pozostaje nam już tylko umówić się na badanie. W całym kraju realizuje je około 2,5 tys. punktów. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego. Po zrobieniu badań musimy umówić się na wizytę do swojego lekarza POZ (np. internisty), by skonsultować swoje wyniki.

Minister Zdrowia zdecydował o wydłużeniu programu Profilaktyka 40 Plus do końca czerwca 2024 roku. Nowością w programie jest możliwość ponownego wykonania badania. Można to zrobić 12 miesięcy od zrealizowania poprzedniego e-skierowania. W takim wypadku nie trzeba już wypełniać ankiety. Po roku od poprzedniego badania automatycznie otrzymamy nowe e-skierowanie. Potem ścieżka postępowania jest taka sama jak poprzednio: wybieramy placówkę, robimy badania, odbieramy wyniki i konsultujemy z naszym lekarzem rodzinnym.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus