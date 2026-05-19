Cićkiewicz Clinic redefiniuje proces tworzenia pięknego uśmiechu

W dzisiejszych czasach zdrowy uśmiech to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim inwestycja w ogólny dobrostan. Cićkiewicz Clinic wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując przestrzeń, w której profesjonalna opieka stomatologiczna spotyka się z designerskim wnętrzem i kameralną atmosferą. Za sukcesem kliniki stoją jej założyciele: dr n. med. Maciej Cićkiewicz, uznany specjalista ortodoncji, oraz Anna Krasnodębska-Cićkiewicz, odpowiedzialna za wizję biznesową i marketing.

Holistyczne podejście i zespół 29 ekspertów w jednym miejscu

To, co wyróżnia Cićkiewicz Clinic na mapie Warszawy, to wielowymiarowe podejście do leczenia. Zespół składa się z 29 wykwalifikowanych ekspertów z niemal każdej dziedziny medycyny związanej z jamą ustną i twarzoczaszką. Pacjenci mogą skorzystać z wiedzy implantologów, chirurgów, periodontologów, ekspertów od endodoncji, protetyki oraz stomatologii estetycznej. Co istotne, klinika wykracza poza standardowe ramy stomatologii, oferując pomoc w zakresie zaburzeń żuchwowo-stawowych, neurologopedii oraz fizjoterapii stomatologicznej i ortopedycznej.

„Wiemy, że skuteczne leczenie nie kończy się na jednym zabiegu – często to wielowymiarowy proces, wymagający zaangażowania wielu specjalistów. W naszej klinice każdy z tych ekspertów jest na miejscu – dzięki temu nie musisz szukać pomocy w różnych placówkach ani tracić czasu na przekazywanie dokumentacji.” – podkreślają założyciele.

Nowoczesne technologie - AI i diagnostyka 3D

Cićkiewicz Clinic stawia na cyfrową transformację. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI), obróbki 3D, tomografii CBCT oraz skanerów wewnątrzustnych pozwala na niespotykaną dotąd precyzję planowania zabiegów. Dzięki temu leczenie jest szybsze, mniej inwazyjne i przewidywalne pod kątem estetycznym

Opiekun Pacjenta zadba o Twój komfort

Z myślą o komforcie psychicznym pacjentów, klinika wprowadziła Opiekuna Pacjenta. Jest to dedykowana osoba, która towarzyszy pacjentowi na każdym etapie terapii – od pierwszej konsultacji, przez wyjaśnianie planu leczenia, aż po kontrolę efektów. Takie rozwiązanie, w połączeniu z przyjazną atmosferą i bezbolesnymi metodami pracy, sprawia, że wizyta u dentysty staje się formą relaksu, a nie stresującym obowiązkiem.

Cićkiewicz Clinic oferuje pełny zakres usług dla dzieci i dorosłych, w tym:

Stomatologia estetyczna: Licówki, bonding, protetyka, profesjonalne wybielanie zębów.

Leczenie specjalistyczne: Ortodoncja, implantologia, chirurgia stomatologiczna, endodoncja, periodontologia.

Profilaktyka i higienizacja: Logopedia stomatologiczna, skaling, piaskowanie, fluoryzacja.

Stomatologia dziecięca: Wizyty adaptacyjne w przyjaznej atmosferze.

i Autor: Cićkiewicz Clinic/ Materiały prasowe

