Co by stało się, gdyby w pandemii nie było NFZ? Prezes Filip Nowak to wyjaśnia

By pacjent miał szybszy dostęp do lekarza. Reforma systemu ochrony zdrowia z gwarancjami

Przypomnijmy, że NFZ prezesował obecny minister zdrowia dr Adam Niedzielski. Obaj panowie uczestniczyli w VIII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 9-10 marca). Minister chwalił działanie NFZ, a prezes wyjaśnił, dlaczego Funduszu odpowiedział na pytanie, czy należy zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia? – Można, ale po co? Po co wyobrażać sobie świat chaosu, świat wyważania drzwi, które są już otwarte i po co wyobrażać sobie świat bez korzystania z doświadczeń, które nasza instytucja zdobyła przez 20 lat istnienia – argumentował prezes Nowak. – Proszę sobie wyobrazić świat bez NFZ, czy też system ochrony zdrowia bez NFZ: scentralizowanej i zestandaryzowanej instytucji, która ma wypracowane mechanizmy tworzenia prawa pozwalającego przede wszystkim na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej również w sytuacjach kryzysowych, a taką była przecież epidemia. Proszę sobie wyobrazić los pacjentów bez infolinii, zagubionych, wystraszonych pacjentów, którzy nie wiedzą co zrobić w sytuacji zagrożenia życia…

Hołownia: Nie tylko podwyżki. Pracownicy służby zdrowia muszą walczyć o systemową reformę ochrony zdrowia

Prezes, co naturalne i chwali mu się to, staje w obronie NFZ przed zwolennikami likwidacji tej instytucji (rzadko chwalonej, częściej krytykowanej przez tych, którym ma służyć – czyli tzw. świadczeniobiorcom, po naszemu: pacjentom). Szef Funduszu, odnosząc się do kontrowersji, które wywołuje ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, również bronił NFZ przed zakusami „likwidatorów”. – Nowe bywa straszne, bo jest nieznane, ale gdy staje się standardem nikt sobie nie wyobraża życia bez tych rozwiązań. Przypomnijmy sobie, ile kontrowersji wzbudzały e-recepty, e-skierowania i różnego rodzaju nowe elektroniczne rozwiązania. Proszę sobie wyobrazić świat pandemii bez NFZ i bez cyfryzacji, bez pomocy, bez możliwości kupienia leków, bez możliwości zadbania o swoje życie i zdrowie (…). Staramy się udoskonalać ten świat, który jest skomplikowany, bo finanse i zdrowie są, wydawałoby się, tak odległe od siebie, a jednak trzeba te światy pogodzić (…). Łatwo się burzy, łatwo się rujnuje, ale trudniej jest udoskonalać. Chciałbym, żebyśmy wszyscy wybrali drogę udoskonalania tego, co jest moim zdaniem dobre, choćby dlatego, że nic lepszego nie wymyślono, niż zastanawiać się, co w zamian – podsumował prezes Nowak.

W badaniach dotyczących oceny NFZ większość Polaków wypowiada się negatywnie. I powórzymy raz jeszcze: Fundusz w 2016 r. miał być już zlikwidowany i jego zadania miał przejąć Skarb Państwa.