By pacjent miał szybszy dostęp do lekarza. Reforma systemu ochrony zdrowia z gwarancjami

18:16

W Katowicach minister zdrowa Adam Niedzielski, na okoliczność otwarcia (9 marca) VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, wygłosił dłuższą minutową mowę, której sedno można sprowadzić do jednego zdania: rząd reformuje system ochrony zdrowia najlepiej jak może, a gdy to się powiedzie, będzie on funkcjonował lepiej niż teraz. Żeby było lepiej (nie pierwszy to rząd w historii Polski po 1989 r., który dąży do takiego celu) musi udać się realizacja trzech fundamentalnych reform.