Ucz się polskiego lekarzu ukraiński, ucz, bo to do twojej przyszłości jest klucz

Tym bardziej, że w Polsce lekarzy brakuje. Prawie trzech/troje na tysiąc mieszkańców, to jest poniżej średniej unijnej i dwa razy mniej niż w czołowych państwach UE. Dlatego Ministerstwo Zdrowia widzi w zatrudnianiu lekarzy zagranicznych sposób na choćby niewielkie zniwelowanie tych dysproporcji. Polskie prawo przewiduje uproszczone systemy zatrudniania personelu medycznego z państw spoza Unii Europejskiej od grudnia 2020 r. Jednakże, po 24 lutego 2022 r., gdy wybuchła wojna w Ukrainie, do Polski zaczęli masowo przyjeżdżać medycy zza wschodniej granicy i prawo stało się przydatne. Każdy z pracowników medycznych spoza Polski, bo u nas nie tylko lekarzy jest za mało, znajdzie pracę po spełnieniu kilku istotnych warunków. Choć w Polsce lekarze ostatnio nie zarabiają marnie, to jednak nie płaci się im tyle, ile w Niemczech, więc chętnych do pracy z Zachodu jest niewielu. Za to z Ukrainy już jest ich całkiem sporo.

Warunkiem uzyskania prawa wykonywania zawodu jest złożenie odpowiedniego wniosku, tłumaczeń przysięgłych dyplomów oraz odpowiednich oświadczeń. Po uzyskaniu warunkowego prawa do wykonywania zawodu, lekarz zwraca się do okręgowej izby lekarskiej o uzyskanie zgody na wykonywania zwodu lekarza lub lekarza/dentysty. Czas jaki zajmuje uzyskanie wszystkich zgód wynosi od 3 do 4-5 miesięcy. Warunkiem jest także płynna znajomość języka polskiego (co najmniej na poziomie B2) i naszego systemu ochrony zdrowia. Nikt jednego z niego nie egzaminuje i wystarczy, że złoży się deklarację o takiej znajomości. W zgłębieniu nie tylko językapolskiego pomaga kurs „Organizacja ochrony zdrowia w Polsce”.

– Kurs stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania wynikające z migracji kadr medycznych w związku z sytuacją geopolityczną. Zidentyfikowano dwie kluczowe bariery uniemożliwiające aktywizacją zawodową medyków z Ukrainy: barierę językową oraz systemową związaną z brakiem znajomości systemu ochrony zdrowia w Polsce. Kurs ma dostarczyć informacje dotyczące organizacji ochrony zdrowia w Polsce niezbędne do realizacji świadczeń medycznych przez przedstawicieli zawodów medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Polską – wyjaśnia prof. CMKP Mateusz Jankowski z Zakładu Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, koordynator tego projektu.

Lekarze i lekarze dentyści – głównie obywatele Ukrainy – złożyli ponad 5 tys. wniosków o wydanie warunkowego prawa wykonywania zawodu. Wydano 3610 pozytywnych decyzji. Pielęgniarki i położne złożyły 1931 wniosków i wydano 1185 zgód. Ratownicy medyczni złożyli 128 wniosków i wydano 73 decyzje. W oczekiwaniu na wydanie zgody przez resort zdrowia zagraniczny medyk może podjąć pracę w jednostce ochrony zdrowia. To tylko zależy od jej kierownictwa. W tym czasie taki „uczeń” asystuje polskiemu lekarzowi, poznaje system, szlifuje język polski. Tam, gdzie wprowadza się takie rozwiązanie, asystujący może liczyć na 30-50 proc. przyszłego wynagrodzenia.

Kwestia znajomości polskiego w wśród medyków korzystających z prawa warunkowego wykonywania zawodu jest przedmiotem dyskusji między Naczelną Radą Lekarską a Ministerstwem Zdrowia. Resort przypomina, że ubiegający w myśl prawa nie podlega egzaminowi z polskiego, bo wystarczy, że dołączy do wniosku oświadczenie o jego znajomości. Zdaniem Rady często jest to wykorzystywane przez osoby, które… nie znają polskiego. Tak nie być nie powinno – podkreśla lek. med. Łukasz Jankowski, prezes Rady, a resort nic nie mówi o ewentualnym egzaminowaniu ze znajomości języka polskiego zagranicznych lekarzy chcących łatać braki kadrowe w systemie ochrony zdrowia.

Cały czas stoimy na stanowisku, że aby dostać PWZ lekarza w Polsce, trzeba znać język polski. (...) przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo pacjenta, czego warunkiem jest skuteczna komunikacja lekarz-pacjent - prezes @NaczelnaL. https://t.co/WJKocum5Oj @rynekzdrowia— Naczelna Izba Lekarska (@NaczelnaL) January 23, 2023