Dziesięć zjawisk w ochronie zdrowia budzących przerażenie u pacjentów

Badanie, informuje wpr.pl, wykonano (12-17 maja) na ogólnopolskiej grupie 1054 Polaków w wieku od 18 lat. Oto co budzi duże, większe i największe przerażenie z powodu „aktualnej organizacji/ funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia”.

11 proc. ankietowanych przeraża „brak wiedzy, co dalej robić, przy skierowaniu na badania diagnostyczne”. Zasadniczo to nie wina lekarza wystawiającego skierowanie np. na tomografię komputerową. Pacjent, gdy już otrzyma termin, to jest informowany, co ma zrobić w związku ze zleconym badaniem. Jak widać dorosłych dzieci nie brakuje. Miejsce XI. 13 proc. zadeklarowało bojaźń z powodu „braku wiedzy, co dalej robić, przy skierowaniu do innego specjalisty”. Patrz wyżej. Dodajmy: najważniejsze w tym jest, by zameldować się u specjalisty w wyznaczonym terminie. Warto się umyć. Miejsce X.

18 proc. wskazało na „brak leków w aptekach/na polskim rynku”. Bywa. Polska to nie USA. Miejsce IX. 28 proc. ankietowanych przeraża „długi okres oczekiwania na wizytę lekarską u lekarza rodzinnego”. Resort zdrowia wyjaśnia: „W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta świadczenie lekarza rodzinnego powinno być udzielane w dniu zgłoszenia np. w domu pacjenta. Wizyta odbywa się zgodnie z harmonogramem pracy lekarza. W innych przypadkach świadczenia zdrowotne są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem”. Miejsce VIII.

29 proc. respondowanych poskarżyło się na „brak partnerskiego traktowania”. Domyślamy się, że przez lekarzy. Jak lekarz ma 7,5 minuty na spotkanie z pacjentem, to nic dziwnego, że przyjmowanego może traktować bez partnerskiego podejścia. To jednak nie wina pacjenta. Skoro są lekarze, którzy traktują po partnersku pacjentów, to wskazywana słabość systemu ma ludzkie oblicze. Miejsce VII. Ocena wystawiona przez 35 proc. ankietowanych: „za mało czasu poświęconego pacjentowi podczas wizyty u lekarza”. Patrz wyżej. Miejsce VI.

U 42 proc. badanych przerażenie wzbudza „czas spędzony w kolejce pod (raczej „przed” – red.) gabinetem”. Pełna racja. Zasadniczo bierze się to stąd, że system zarządzania przyjęciami nie wszędzie, delikatnie stwierdzając działa. Jeśli pacjent dostaje informację, że ma wstawić się u lekarza między 8:00 a 12:00, a nie – na przykład: o 9:45, to jest, jak jest. I tyle w tzw. temacie. Miejsce V. 50 proc. przeraża „długi okres oczekiwania na zabiegi planowe w szpitalu” Co tu komentować? Rzeczywistość taka jest. Miejsce IV.

A teraz liderzy przerażenia. Miejsce III. U 56 proc. ankietowanych przerażenie budzą „wysokie ceny leków”. Zrozumiale. Co prawda często słyszy się w ramach rządowego przekazu, że w Polsce są najtańsze leki w Europie i często się je wywozi (nielegalnie) do państw, gdzie są droższe, ale co to za pociecha dla Polaka? Jak nie ma na leki, to nic mu ona nie da. Bonifikaty z tego tytułu nie otrzyma w aptece. Miejsce II. Tym faktem przerażonych jest 56 proc. ankietowanych w sondażu OZZL: „długi okres oczekiwania na badania diagnostyczne”. Parę lat temu zniesiono limitowanie w diagnostyce obrazowej. Przybyło wykonywanych badań, ale nie przybyło je opisujących. Opis z tomografii komputerowej, na ten przykład, od tzw. ręki dostają pacjenci hospitalizowani. Pozostali muszą czekać, czasem tygodniami.

A najczęściej pacjentów przeraża „w aktualnej organizacji i/lub funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia" – na to wskazało 71 proc. ankietowanych „długi okres oczekiwania na wizytę lekarską u lekarza specjalisty”. Patrz wyżej...

.