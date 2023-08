Jak opowiada Sławomir Koper, Krystyny Prońko co prawda żyła w związku z Januszem Komanem, ale do małżeństwa nigdy nie doszło. Artystka przyznała potem, że taka relacja bywa niezwykle trudna z uwagi na fakt, że oboje tak naprawdę rywalizowali ze sobą o sukcesy muzyczne. Krystyna Prońko nigdy nie wyszła za mąż i nie miała dzieci, ale była niezwykle przywiązana do swego siostrzeńca, który mieszkał z nią, a potem brał udział w organizowaniu koncertów piosenkarki. Niestety, w lipcu w 2011 roku doszło do nieszczęśliwego wypadku. Po dwóch tygodniach walki i mimo zapewnieniu najlepszej opieki lekarskiej, chłopak zmarł w wyniku obrażeń wewnętrznych. Miał zaledwie 23 lata.

Jak opowiada Sławomir Koper, Krystyna Prońko miała wiele przebojów na swoim koncie, ale ten najbardziej znany to bez wątpienia "Jesteś lekiem na całe zło". - Znakomitej muzyce i tekstowi towarzyszyła fantastyczna interpretacja, dzięki czemu utwór ten ma do dziś zapewnione miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich przebojów wszech czasów - ocenia Sławomir Koper, autor książki "Przeboje PRL".

Wielka tragedia w życiu Krystyny Prońko. Historia z Koprem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.