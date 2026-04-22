Jak bezpiecznie stosować leki bez recepty

Pomoc w łagodzeniu uciążliwych dolegliwości mogą przynieść preparaty antyalergiczne, z których większość można dostać bez recepty (OTC). Odpowiedni preparat może dobrać farmaceuta w aptece. Jeśli jednak leki OTC nie przynoszą poprawy, być może problem jest poważniejszy i wówczas należy koniecznie skontaktować się z lekarzem.
Samoleczenie tak, ale z głową
Leki bez recepty mogą stanowić pierwszy krok w łagodzeniu przykrych objawów w przypadku wielu dolegliwości. Trzeba jednak wiedzieć, jak je stosować, żeby sobie nie zaszkodzić. A to oznacza przede wszystkim dokładne zapoznanie się z ulotką informacyjną dołączoną do leku. Oczywiście można poprosić o informacje farmaceutę, ale, po pierwsze: on nie zawsze będzie miał wystarczająco dużo czasu (kiedy kolejka już się niecierpliwi…), a po drugie: ulotka jest zawsze bardziej szczegółowa.
Jak czytać ulotkę
- Przede wszystkim zapoznaj się z nią. Pamiętaj też, żeby nie wyrzucać ulotki, dopóki stosujesz lek i go przechowujesz.
- Sprawdzaj skład leku, zwracając uwagę na samą substancję czynną. Leki o różnych nazwach handlowych mogą zawierać tę samą substancję czynną. Wówczas, jeśli stosujesz kilka różnych leków, może dojść do niebezpiecznego przedawkowania.
- Zażywaj lek zgodnie z opisanym w ulotce dawkowaniem. Nie przekraczaj zalecanej dawki.
- Niektóre leki nie mogą być przyjmowane, jeśli stosujesz leki na choroby przewlekłe. Mogą obniżać lub potęgować ich działanie. Przeciwskazania są wymienione na ulotce.
- Rozmawiając z farmaceutą, poinformuj go o ewentualnych objawach ubocznych, jakie ci się przytrafiły w związku z przyjmowanym lekiem (chyba, że sam cię o to zapyta), chorobach przewlekłych i swoich wątpliwościach, jeśli takie masz. Jeśli uznasz, że informacja uzyskana od farmaceuty cię nie przekonuje, skontaktuj się z lekarzem.
- Sprawdzaj termin ważności leku, podany na opakowaniu. Zwłaszcza, jeśli taki lek już masz w domu. Przeterminowane leki możesz oddać do apteki. W żadnym razie nie wyrzucaj ich do śmieci, mogą stanowić zagrożenie chemiczne.
- Wszystkie leki przechowuj w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci, najlepiej w zamykanej na klucz domowej apteczce. Jeśli ulotka dokładnie określa, gdzie trzymać lek, stosuj się do tego. Zbyt wysokie i zbyt niskie temperatury lekom szkodzą.
- Wszystkie leki przechowuj w oryginalnych opakowaniach, wraz z dołączoną ulotką. Stosując leki w postaci płynnej, np. syropy, zapisuj na opakowaniu datę otwarcia butelki, od którego liczyć się będzie termin przydatności do spożycia.
- Nie dziel blistra z tabletkami na mniejsze części, gdyż termin ważności jest wytłoczony tylko w jednym miejscu.
- Nie zażywaj leku, jeśli opakowanie zewnętrzne, wewnętrzne, jak również sam wygląd leku budzi twoje wątpliwości. Lek może być bowiem sfałszowany.
- Zawsze zgłaszaj lekarzowi zaobserwowane u siebie działania niepożądane – nie tylko te wymienione w ulotce, ale także inne, niewymienione w ulotce.