Jak bezpiecznie stosować leki bez recepty

Pomoc w łagodzeniu uciążliwych dolegliwości mogą przynieść preparaty antyalergiczne, z których większość można dostać bez recepty (OTC). Odpowiedni preparat może dobrać farmaceuta w aptece. Jeśli jednak leki OTC nie przynoszą poprawy, być może problem jest poważniejszy i wówczas należy koniecznie skontaktować się z lekarzem.

Samoleczenie tak, ale z głową

Leki bez recepty mogą stanowić pierwszy krok w łagodzeniu przykrych objawów w przypadku wielu dolegliwości. Trzeba jednak wiedzieć, jak je stosować, żeby sobie nie zaszkodzić. A to oznacza przede wszystkim dokładne zapoznanie się z ulotką informacyjną dołączoną do leku. Oczywiście można poprosić o informacje farmaceutę, ale, po pierwsze: on nie zawsze będzie miał wystarczająco dużo czasu (kiedy kolejka już się niecierpliwi…), a po drugie: ulotka jest zawsze bardziej szczegółowa.

Jak czytać ulotkę

Przede wszystkim zapoznaj się z nią. Pamiętaj też, żeby nie wyrzucać ulotki, dopóki stosujesz lek i go przechowujesz.

Sprawdzaj skład leku, zwracając uwagę na samą substancję czynną. Leki o różnych nazwach handlowych mogą zawierać tę samą substancję czynną. Wówczas, jeśli stosujesz kilka różnych leków, może dojść do niebezpiecznego przedawkowania.

Zażywaj lek zgodnie z opisanym w ulotce dawkowaniem. Nie przekraczaj zalecanej dawki.

Niektóre leki nie mogą być przyjmowane, jeśli stosujesz leki na choroby przewlekłe. Mogą obniżać lub potęgować ich działanie. Przeciwskazania są wymienione na ulotce.

Rozmawiając z farmaceutą, poinformuj go o ewentualnych objawach ubocznych, jakie ci się przytrafiły w związku z przyjmowanym lekiem (chyba, że sam cię o to zapyta), chorobach przewlekłych i swoich wątpliwościach, jeśli takie masz. Jeśli uznasz, że informacja uzyskana od farmaceuty cię nie przekonuje, skontaktuj się z lekarzem.