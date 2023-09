Johnson & Johnson wyznacza nowe trendy w opiece zdrowotnej

Dodatkowo marka zaprezentowała nowe logo. Użyty w nim inny niż dotychczas odcień czerwieni ma to pokazać, że firma koncentruje się w swojej działalności na opiece zdrowotnej tj. produktach farmaceutycznych i urządzeniach medycznych. To przełomowy moment dla firmy, która po 135 latach zmienia znany skrypt – logo Johnson & Johnson było “jednym z najdłużej używanych emblematów firmowych na świecie"!

Zdrowie najwyższą wartością

Od ponad 135 lat Johnson & Johnson istnieje na rynku, oferując całemu światu produkty i rozwiązania w obszarze zdrowia. Działalność firmy bazuje na innowacyjnych rozwiązaniach, które wykorzystywane są do zapobiegania i leczenia wielu chorób. Przełomowe terapie są mniej inwazyjne i skuteczniejsze, a do tego lepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Doświadczenie i ogromny potencjał w dziedzinie medycyny innowacyjnej oraz technologii medycznych - Johnson & Johnson w przyszłości wywrze ogromny wpływ na zdrowie ludzi. Teraz spółka wprowadza zmiany, które jednocześnie pokazują, jak duże znaczenie w zapewnieniu opieki zdrowotnej ma segment farmaceutyczny i technologiczny.

Główne filary działalności spółki

Od teraz Johnson & Johnson będzie w swoich działaniach na rzecz zdrowia koncentrować się na dwóch kluczowych obszarach:

filar farmaceutyczny (Johnson & Johnson Innovative Medicine) - lider w medycynie, opracowuje przełomowe terapie, zmieniające oblicze opieki zdrowotnej, łączy naukę z empatycznym podejściem do leczenia, co sprzyja skuteczniejszemu leczeniu chorób onkologicznych, immunologicznych, neurologicznych, układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia płucnego i siatkówki oka;

filar technologii medycznych (Johnson & Johnson MedTech ) – to odpowiedź na najpilniejsze wyzwania w opiece zdrowotnej na świecie, poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań z pogranicza biologii i technologii. Obszerna wiedza specjalistyczna w zakresie chirurgii, ortopedii, okulistyki i rozwiązań interwencyjnych pozwala firmie tworzyć bardziej zaawansowane, mniej inwazyjne, spersonalizowane terapie.

Dwa różne segmenty pod jednym szyldem

Strategia Johnson & Johnson zakłada połączenie swoich dwóch filarów działania – farmaceutycznego i technologii medycznych, które będą figurować pod wspólną nazwą. Segment farmaceutyczny (Janssen) będzie nosił nazwę Johnson & Johnson Innovative Medicine, a filar technologiczny pozostanie pod nazwą Johnson & Johnson MedTech.

– Skupiamy się wyłącznie na medycynie innowacyjnej i rozwiązaniach technologii medycznych, które pozwalają wprowadzać innowacyjne rozwiązania w całym obszarze opieki zdrowotnej, w sposób, jakiego nie jest w stanie osiągnąć żadna inna firma – mówi Joaquin Duato, Chairman of the Board and Chief Executive Officer. – Połączenie różnych obszarów działalności pod szyldem marki Johnson & Johnson stanowi odzwierciedlenie naszych wyjątkowych zdolności do zmiany podejścia do opieki zdrowotnej w oparciu o innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie pozwala nam zachować wierność wartościom naszego Credo, jednocześnie dbając o poziom opieki medycznej, jakiego oczekują od nas pacjenci i lekarze – dodaje.

Odświeżone logo

Od 1887 r. Johnson & Johnson nie zmieniało swojego brandu. Był on oparty na podpisie współzałożyciela firmy - Jamesa Wooda Johnsona. Teraz dotychczas używane logo zastąpi nowe, które łączy w sobie spuściznę firmy oraz innowacyjność. Jest spójne z nową startegią firmy. Firma będzie korzystać zarówno z pełnej, jak i skróconej wersji logo. Poszczególne elementy brandingu zostały zmienione:

Logo – nazwa firmy ma unowocześnioną czcionkę, co odzwierciedla sfokusowanie działaności na urządzeniach medycznych i lekach (litery są zapisane jakby jednym pociągnięciem pióra), podkreślając nieprzewidywalność i ludzki charakter;

Kolor – czerwień pozostaje, ale zyskuje nowy, jaśniejszy, bardziej współczesny odcień, co podkreśla zdolność do szybkiego reagowania na wyzwania zdrowotne, rozwoju, dotrzymywania tempa zmieniającemu się stale światu;

Znak „&” – odświeżony znak „&” podkreśla troskliwy, ludzki charakter firmy, jej otwartość i szerokie możliwości, które pozwalają na realizację celu firmy;

Elementy stylu graficznego (ilustracje, fotografie i inne) stały się synonimem energii, optymizmu i integracji, co ma symbolizować wyróżniające się podejście do opieki zdrowotnej.

– Tożsamość firmy Johnson & Johnson komunikuje nasze odważne podejście do innowacyjnych rozwiązań w opiece zdrowotnej, a jednocześnie pozostaje wierna trosce, jaką otaczamy naszych pacjentów na całym świecie – wyjaśnia Vanessa Broadhurst, Executive Vice President of Global Corporate Affairs. – Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że od ponad wieku jesteśmy liderem w dziedzinie opieki zdrowotnej i wykorzystujemy bogactwo wiedzy naukowej do wpływania na zdrowie ludzkości.

Za jakiś czas nowe elementy identyfikacji wizualnej marki pojawią się we wszystkich materiałach firmowych i opakowaniach produktów Johnson & Johnson.