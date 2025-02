Lekarze dwali jej 1 proc. szans na przeżycie. Siostra nie mogła w to uwierzyć

W ubiegłym roku doszło do ponad 21 tysięcy wypadków drogowych. Zginęło w nich 1881 osób, a prawie 25 tysięcy zostało rannych. Ci, którzy przeżyli, walczą o powrót do zdrowia. W takiej sytuacji znalazła się siostra Oli - Adriana. "Od 2019 roku, kiedy to moja siostra uległa dramatycznemu wypadkowi samochodowemu, walczymy o odzyskanie jej sprawności" – mówi kobieta, która była świadkiem "werbalnym" wypadku samochodowego, bo zdarzył się on podczas rozmowy telefonicznej sióstr.

Pośrednio byłam świadkiem i przeraziła mnie sytuacja dźwiękowa, którą usłyszałam. Starałam się odganiać te złe myśli od siebie, mówiąc: "czy jesteś, odezwij się", bo wiedząc, co mogło nastąpić, nie dowierzałam

Walka o życie i zdrowie

Ada znalazła się w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jej stan był poważny. Lekarze mówili, że ma 1 proc. szans na przeżycie. Oli ciężko było w to uwierzyć, nie dopuszczała do siebie myśli, że może ją stracić. Zaczęła się walka o zdrowie.

To był bardzo długi czas. Na samym OIOM-ie siostra spędziła miesiąc. Przeżyła 4 tygodnie, była wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną, żeby po prostu regenerować ten organizm, ten mózg. I powiem szczerze, że te pierwsze tygodnie były ciągle pod znakiem zapytania

Ola codziennie dzwoniła do lekarzy. Kiedy słyszała, że jest bez zmian, był pozornie spokojniejsza. "Chociaż każdy dzień to była walka, to było morze przepłakanych łez i było bardzo ciężko" – wspomina.

Zaczął się długi proces rehabilitacji Adriany. Małymi krokami dochodziła do siebie, wiele razy jednak znów robiło się gorzej. "Nawet jak bolało, no to rehabilitanci z nią ćwiczyli. Miała całodniowe zajęcia, 6 dni w tygodniu, dzięki temu doszła do sprawności".

Siła rehabilitacji

Siostry po 15 miesiącach wróciły do rodzinnego miasta i tam miały rehabilitację domową i w ośrodku. Dziś Ada jest w dobrym stanie, ale wymaga 24-godzinnej opieki, trzeba ją kąpać, robić przy niej pielęgnację poranną, wieczorną, przygotowywać jej posiłki, ćwiczyć z nią, wysadzać ją na wózek inwalidzki. Rodzina musi być blisko, żeby pomagać.

W podcaście "Siła kobiet" Ola opowiada, jak ważna jest rehabilitacja w procesie dochodzenia do siebie i jak wyglądał pobyt w szpitalu. Dlaczego nie warto się poddawać i jak zawalczyć o lepsze jutro? A fizjoterapeuta Mateusz Urbaczka z Centrum Urazowego w Sosnowcu mówi, jak wygląda praca z pacjentami po urazach spowodowanych wypadkami samochodowymi.

Całego podcastu posłuchacie, klikając w zdjęcie poniżej.