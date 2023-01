Minister informuje: mniej hospitalizowanych dzieci z powodu infekcji grypowych i RSV!

Co to za choroba, na którą cierpi aktorka Elżbieta Zającówna? Dotyka jedną na tysiąc osób

Trudno jest, nie tylko laikowi, stwierdzić, czy jest się zarażonym wirusem grypy, RSV (syncytialny wirus nabłonka oddechowego (respiratory syncytial virus – RSV, odkryto go w 1956 r. ) czy też nieco zapomnianym i przez to bagatelizowanym SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19. Zdiagnozowaniu ma pomóc Combo Ag, tzw. test potrójny. Używając fachowego nazewnictwa, to test z grupy szerokospektralnych, czyli obejmujących nie tylko jeden patogen, ale ich kombinację. Od 1 stycznia 2023 r. lekarze rodzinni zostali zaopatrzeni w takie bezpłatne testy. Jak ktoś sobie chce go kupić, to wyda ok. 30 zł. Przeciw grypie można się zaszczepić, do czego namawiają lekarze i Ministerstwo Zdrowia. Jeśli ktoś nie znalazł się w grupie, dla których ta szczepionka jest refundowana, to wydatek nieco większy niż na zakup Combo Ag nie powinien być znaczący.

Chętnych do szczepień przeciw grypie jest zbyt mało, mimo szeroko zakrojonej popularyzacji tej formy profilaktyki. Znacząco inaczej jest ze szczepionką „na RSV”. Tej, jak na razie, najzwyczajniej nie ma! Dlatego najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia przed zakażeniem jest immunoprofilaktyka, czyli podanie gotowych przeciwciał. A ta procedura nie jest refundowana, z wyjątkiem przypadków dotyczących wcześniaków urodzonych najpóźniej w trzydziestym drugim tygodniu ciąży, maksymalnie do pierwszego roku życia. Być może to zmieni się, gdy w marcu będzie tworzona nowa lista refundacyjna. Aktualnie pełna immunoprofilaktyka w kierunku RSV kosztuje takie pieniądze, że mało kto z tzw. statystycznych Polaków może sobie na nią pozwolić.

Kolejny sygnał świadczący, że szczyt epidemiczny grypy jest za nami. Spada liczba hospitalizacji dzieci. Z powodu infekcji grypowych i RSV mamy o 10% mniej zajetych łóżek w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Rozpoczęte ferie zimowe powinny jeszcze bardziej wyhamować zakażenia— Adam Niedzielski (@a_niedzielski) January 17, 2023

„Rozpoczęte ferie zimowe powinny jeszcze bardziej wyhamować zakażenia” – ocenił minister Niedzielski na Twitterze. W pierwszej połowie stycznia zanotowano w Polsce ponad 559 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń –podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego– Państwowy Instytut Badawczy. Z powodu grypy zmarły w tym czasie 33 osoby. Dla porównania (wg raportowania resortu zdrowia): w poniedziałek (16 stycznia) zdiagnozowano 504 przypadki zarażenia się SARS-CoV-2, a zmarło 13 osób z COVID-19. Od początku epidemii SARS-CoV-2/COVID-19 do 16 stycznia zmarło w Polsce 118 660 osób z COVID-1.

🗣️Prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej #OPZG: "Zapominamy o tym, do czego może doprowadzić zachorowanie na #grypa. W najtrudniejszych wypadkach dochodzi do hospitalizacji pacjenta lub zgonu. Najskuteczniejszą metodą uniknięcia choroby są szczepienia profilaktyczne". https://t.co/I41TZ1Ck6x— Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy (@grypa_opzg) January 17, 2023