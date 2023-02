Ministerstwo Finansów nie chce zarabiać na zbiórkach na leczenie chorych dzieci

„Od 1 lipca br. bowiem ten, kto otrzyma w ciągu pięciu lat darowizny od wielu obcych sobie osób na kwotę przekraczającą 54 180 zł, zapłaci podatek od spadków i darowizn. Będzie to dotyczyć również zrzutek przeprowadzanych na popularnych portalach crowdfundingowych, np. na odbudowę domu zniszczonego pożarem, specjalistyczną operację czy drogie leczenie” – podał „Dziennik Gazeta Prawna”. W specjalnym komunikacie Ministerstwo Finansów podkreśliło, że „Przeprowadzona w Sejmie nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn podwyższa kwotę wolną od podatku. Dzięki temu podatki będą niższe. Wprowadzone do niej górne kwoty limitów dla darowizn od kilku osób miały wyeliminować ewentualne nadużycia. Nie wpłynie to jednak w żaden sposób na zbiórki środków na cele charytatywne”. W komunikacie przyznano, że obawy organizatorów akcji charytatywnych oraz ich odbiorcy mogli być zaniepokojeni: „MF pracuje nad doprecyzowaniem zapisów”.

Resort wyjaśnia, że „Uchwalona przez Sejm 26 stycznia ustawa przewiduje z jednej strony podwyższenie kwot wolnych w każdej z trzech grup podatkowych, z drugiej zaś wprowadza limity tych kwot w okresie 5 lat: 36.120 zł od jednej osoby lub 108.360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;27.090 zł od jednej osoby lub 81.270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 18.060 zł od jednej osoby lub 54.180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej”. Co jest przyczyną tych zmian? Ministerstwo Finansów objaśnia: „Górne limity darowizn od wielu osób wprowadzone zostały żeby zapobiec możliwości prania pieniędzy. Istnieje bowiem ryzyko uniknięcia 75% PIT od tzw. nieujawnionych dochodów poprzez deklarowanie ich otrzymania tytułem darowizn. Nowe przepisy nie wpłyną negatywnie na kwestie zbierania środków na cele charytatywne. Ministerstwo Finansów już pracuje nad rozwiązaniem, które doprecyzuje zapisy ustawy”.

Oni NIE DAJĄ Owsiakowi! Niech SPIER ****! Polacy pokłócili się o WOŚP! | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Z sondażu przeprowadzonego przez UCE RESEARCH (w 2021 r.) wynika, że 58,9 proc. dorosłych Polaków finansuje akcje charytatywne, zarówno tradycyjne, jak i internetowe. Natomiast 36 proc. ankietowanych w ogóle w to się nie angażuje. Najczęściej finansują akcje charytatywne Polacy w wieku od 36 do 55 lat. Na drugim miejscu są osoby mające od 23 do 35 lat, na trzecim – od 56 do 80 lat. W skali roku Polacy akcje charytatywne wspierają najczęściej (24,5 proc.) niewielkimi sumami; średnio od 50 do 100 zł. Do 50 zł włącznie przekazuje 16,2 proc. Od 150 do 200 zł – 13,6 proc. Od 100 do 150 zł – 13,3 proc. Wyższe wsparcie wykazuje 11 proc. (od 200 do 300 zł), a powyżej 500 zł – 5,6 proc. Od 400 do 500 zł – 5 proc, a od 300 do 400 zł – 4,4 proc. respondowanych.

Jesienią ub. roku portal zrzutka.pl przedstawił, w związku z dziesięciomilionową wpłatę za jego pośrednictwem, statystykę obrazującą zaangażowanie darczyńców w zbiórki. W momencie publikacji łączna suma wpłat pomocowych wyniosła 811 mln zł. „Liderem największych zbiórek są te dedykowane Ukrainie. To aż trzy pierwsze miejsca, w pierwszej piątce największych zrzutek. Niepodważalnym numerem jeden, z kwotą 24,827 mln zł, jest zrzutka Sławomira Sierakowskiego na bayraktara dla ukraińskiej armii. Drugie miejsce zajęła słynna akcja “#RazemDlaUkrainy”, której organizatorem był fundacja „To się uda”, założona przez platformę zrzutka.pl. Na trzecim miejscu znalazła się zrzutka “#PomocUkrainie”, zorganizowana przez fundację Otwarty Dialog. Na czwartym miejscu uplasowała się zbiórka ,,Telefon Zaufania 116 111 - ratujmy dzieci, nie pozwólmy zamknąć infolinii’’ , dzięki której zebrano 1 972 759,21 zł. Piąte miejsce zajęła akcja ,, Serce Julki- Operacja w Bostonie’’, zebrano wówczas 1 931 090,00 zł na pomoc dziewczynce” – podał serwis. Oprócz niego na rynku crowdfundingowym działają także pomagam.pl (uznawany za największy portal zbiórkowy) oraz Siepomaga.pl. Prowadzenie tych portali nie jest charytatywne (fundacje też nie prowadzą takiej działalności – ze złotówki zebranej przez WOŚP – na koszty fundacji idzie 16 gr., a w większości innych fundacji – od 20 do 30 gr.)...

Premier wyjaśnia: zbiórki na cele charytatywne nie będą opodatkowane #podatki #Morawiecki https://t.co/oJdDk4MyS6— Trójka – Program 3 Polskiego Radia (@RadiowaTrojka) February 2, 2023