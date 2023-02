Od symbolu do litery, wyrazu lub zdania. Soft pomoże mówić… niemówiącemu

Na razie darujcie sobie eskapady do tego kraju. To przez Marburga

Zakupy sfinansowało Ministerstwo Zdrowia w ramach realizacji programu „Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dla osób ze szczególnymi potrzebami”. – W placówce zainstalowane zostaną również trzy kioski multimedialne z interfejsem graficznym przystosowanym do potrzeb osób niedowidzących i niesłyszących, z nagranymi filmami w języku migowym, informującymi m.in. o lokalizacji poradni i oddziałów. Zainstalowane będą plany tyflograficzne, ułatwiające czytanie za pomocą dotyku, zapewniające lepszą orientację w przestrzeni szpitala. Okienka rejestracyjne zostaną wyposażone w pętle indukcyjne ułatwiające komunikację z osobami niedosłyszącymi posługującymi się aparatami słuchowymi – wyjaśniała dziennikarzom Anna Szafrańska. Wszystko to kosztowało ok. 2 mln zł.

MÓWIk jest dziełem rodzimej myśli informatycznej. Jest aplikacja przeznaczona do użytkowania przez osoby mające problem z mówieniem. Chodzi głównie o osoby z: autyzmem, dysfazją rozwojową, afazją motoryczną i sensoryczną, upośledzeniem umysłowym, problemami z artykulacją i zrozumiałą mową, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa po po przebytych udarach mózgu czy urazach głowy. To dla nich stworzono model tzw. komunikacji alternatywnej/wspomagającej. Obejmuje on metody niewerbalnego porozumiewania się przy pomocy gestów, znaków graficznych, piktogramów itd.

Program daje możliwość na przejście od symbolu do litery, wyrazu lub zdania pisanego na zintegrowanej z nim klawiaturze. Dzięki wbudowanej niej użytkownik może realizować nabywane kolejno umiejętności czytania i pisania. Wygląd aplikacji i jej funkcje można dostosować do potrzeb i możliwości użytkownika. 12 tys. symboli zawiera najczęściej używane w języku polskim słowa i zwroty. Pozwala to na tworzenie zdań, zadanie pytań, komentowanie, Aplikacja, za pomocą syntezatora mowy (też polskiego pochodzenia), odczytuje wgrane symbole, umożliwiając dysfunkcyjnemu użytkownikowi tworzenie całych wypowiedzi. Program kosztuje ok. tysiąca złotych plus od tysiąca wzwyż trzeba zapłacić za tablet oparty na systemie Android.

Takie rozwiązania nie są jeszcze powszechne w lecznictwie zamkniętym. Tablety z MÓWIK-ami już przed dwoma laty kupił Wojewódzki Szpital w Przemyślu. Trafiły m.in. na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym oraz Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. W kilku innych placówkach w Polsce wyposażono w ten sprzęt punkty rejestracji pacjentów. Z czasem tego rodzaju ułatwienia dla niepełnosprawnych będą częściej oferowane.

