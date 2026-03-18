Odcyfrowany genom daje informacje o chorobach i skłonnościach. Można czytać z ludzkich genów

Badanie nie jest refundowane, szukać go można w prywatnych lecznicach. Proces, w którym odczytywany jest genom nazywa się sekwencjonowaniem. Analizowane są w nim jednak tylko niektóre geny. Jakie? To zależy od programu, na który się zdecydujemy. Na ogół odczytywane są geny związane z ryzykiem zachorowania na konkretne groźne schorzenia. Jeśli mamy do nich skłonności, można podjąć działania zapobiegawcze, np. częste badania profilaktyczne czy zmianę trybu życia.

Odczytanie genów pomaga także w doborze odpowiednich leków i dawkowania (farmakogenomika), to większa skuteczność leczenia, za to mniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Może się zdarzyć, że jesteśmy nosicielami jakiejś choroby, choć sami na nią nie chorujemy. Badanie całego genomu wykryje takie warianty genetyczne, które mogą zwiększać ryzyko choroby u dziecka.

Geny kryją także nasze indywidualne cechy np. podatność na urazy więzadeł, wytrzymałość mięśniową, reakcję na substancje (alkohol, kawa i kofeina lub nikotyna), kontrolę reakcji na głód, preferencje słodkiego smaku, skłonność do przyrostu masy ciała i otyłości, krótkowzroczność, wrażliwość na ból i inne. Niektóre z nich można modyfikować poprzez zmiany w stylu życia, takie jak ćwiczenia i dieta. Innych, takich jak kolor oczu i wzrost, nie można zmienić.