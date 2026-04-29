Chroń się, bo mogą przenosić groźne choroby. Kleszcze w natarciu!

Kleszcze z wyglądu przypominają malutkiego pajączka. Dopiero gdy opiją się krwi, ich odwłok wygląda jak bura kulka.

Trzeba bardzo uważać, żeby nie przeoczyć kleszcza wędrującego po skórze czy ubraniu - dorosłe samice mają długość około 3-4 mm, natomiast samce ok. 2,5 mm, nimfa zaś jest wielkości ziarnka piasku. Kleszcze są groźne w każdym stadium swojego rozwoju.

Odpowiednio się ubierz

Idąc do lasu włóż długie spodnie (najlepiej wpuść nogawki w skarpetki), zakryte buty, bluzę z długim rękawem i weź nakrycie głowy. Nie wierz w opowieści o tym, że kleszcze boją się jasnych kolorów. Kleszcze są ślepe. Jednak jasna tkanina pozwala na łatwiejsze dostrzeżenie tego groźnego pajęczaka wędrującego po twoim ubraniu. Po powrocie ze spaceru musisz dokładnie wytrzepać ubranie i obejrzeć swoje ciało, zwłaszcza pachwiny, zgięcia kolan, granicę włosów i skóry na głowie. Kleszcze dłuższy czas poszukują miejsca, gdzie naskórek jest cienki i lekko wilgotny. Dlatego warto nie tylko wytrzepać ubranie, ale też wziąć prysznic – woda spłucze pasożyta, który jeszcze nie zdążył się zagnieździć.

Użyj preparatu ochronnego

Koniecznie przed spacerem użyj preparatu ochronnego.

Groźne choroby

Kleszcze przenoszą wiele chorobotwórczych mikrobów. Częstą chorobą przenoszoną przez kleszcze jest borelioza. Sygnałem do niej może być (nie musi!) rumień w okolicy ugryzienia. W pierwszym etapie choroby mogą pojawić się objawy podobne do grypy - gorączka, poty, dreszcze, zmęczenie. Potem dochodzą dolegliwości stawowe, drętwienie kończyn, bóle i skurcze mięśni, tiki, kołatanie serca, skoki ciśnienia. O bardzo zaawansowanej chorobie świadczy porażenie nerwów, w tym np. twarzowego (opadanie kącika ust), objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, nerwów obwodowych i zapalenie mięśnia sercowego.

Drugą bardzo groźną chorobą jest kleszczowe zapalenie mózgu (można się przeciwko niemu zaszczepić). Pierwsza faza choroby, przypominająca objawami grypę, średnio trwa ok. 4 dni. I na tym kończy się u 30–50 proc. zakażonych, u pozostałych jednak kleszczowe zapalenie mózgu rozwija się dalej. Po kilku dniach następuje faza objawów neurologicznych z wysoką gorączką. Są silne bóle głowy, nudności, wymioty, brak koordynacji ruchów, porażenia, dezorientacja, śpiączka, a nawet zgon. Groźne mogą być także powikłania po kleszczowym zapaleniu mózgu – to m.in. trwałe niedowłady kończyn, pogłębione objawy neurologiczne, upośledzenie słuchu, nerwica i depresja.

Kleszcze zagrażają także zwierzętom. Dlatego chroń przed kleszczami swojego pupila. O najskuteczniejszy sposób spytaj weterynarza.

Jak usunąć kleszcza?

Kleszcza absolutnie nie należy wykręcać, bo w ten sposób łatwo jest oderwać tułów pajęczaka od jego głowy. Kleszcza nie wolno także niczym smarować. W aptece dostępne są specjalne urządzenia – pęsety, karty, lassa – do usuwania kleszczy. Można też po prostu chwycić go palcami tuż przy skórze i wyciągnąć delikatnym, ale zdecydowanym ruchem. Następnie trzeba zdezynfekować miejsce po ukąszeniu i obserwować, czy nie pojawi się rumień.

Jeśli nie udało ci się usunąć całego kleszcza, nie panikuj. Po prostu spokojnie usuń resztę i obserwuj miejsce ugryzienia.