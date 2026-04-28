Szansa dla grupy chorych na raka płuca

Hokeista Zdunek wcześnie zdiagnozowany z rakiem płuca dzięki żonie.

Immunoterapia daje mu szansę na wyleczenie agresywnego raka płuca.

Terapia DRP dostępna przez RDTL, ale wciąż bez refundacji.

Jego historia to apel o wczesne reagowanie i zmianę nawyków.

Zawalczyć o zdrowie

- Od chwili, kiedy tylko usłyszałem diagnozę, od razu postanowiłem zmierzyć się z tym przeciwnikiem i zawalczyć o swoje zdrowie – mówi pan Piotr. – Wykrycie choroby na stosunkowo wczesnym etapie pozwoliło na szybkie wdrożenie leczenia. Od razu też rzuciłem palenie, choć paliłem od lat. Guz na płucu był tak duży, że nie nadawał się do resekcji, ale po kilku chemiach się zmniejszył. Miałem też radioterapię, również profilaktyczne naświetlanie na głowę, bo ten nowotwór daje przerzuty do mózgu. I wtedy dowiedziałem się, że w takich przypadkach jak mój, po radiochemioterapii można zastosować immunoterapię, tzw. leczenie konsolidacyjne, co daje ogromną szansę na wyleczenie.

Na razie tylko w ramach RDTL

- Przez lata medycyna nie mogła zaproponować pacjentom z DRP zbyt wiele. A to bardzo agresywny nowotwór, który cechuje się bardzo szybkim tempem wzrostu i wczesnym rozsiewem. I oto już mamy immunoterapię stosowaną jako leczenie konsolidujące po radiochemioterapii. To ogromna szansa dla tej grupy chorych – podkreśla dr hab. n. med. Damian Tworek z Kliniki Nowotworów Klatki Piersiowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. – Obecnie nie jest jeszcze u nas refundowana, możemy ją włączać w ramach RDTL- u - Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych, ale liczę, ze wkrótce stanie się standardem dostępnym w programie lekowym.

Ja miałem szczęście

- Mnie się udało, ja miałem szczęście – dodaje pan Piotr, który właśnie otrzymuje terapię w ramach RDTL-u. – Moja historia pokazuje, że medycyna może zrobić bardzo wiele, ale pierwszy krok zawsze należy do nas. Reagujmy na sygnały naszego organizmu, nie odkładajmy wizyty u lekarza. I nigdy nie jest za późno, by zmienić złe nawyki, rzucić palenie.

Z Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy odpowiedź, że postępowanie o objęcie refundacji i ustalenie ceny zbytu tej terapii obecnie jest w toku i w związku z tym objęte jest tajemnicą refundacyjną. Decyzja Ministerstwa Zdrowia w zakresie objęcia lub odmowy refundacji zostanie wydana po zakończeniu wszystkich etapów procesu refundacyjnego. (BS)