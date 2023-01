Raki nerki można skutecznie leczyć. Nawet w zaawansowanych stadiach rozwoju

W Polsce rak nerki to 3,6 proc. wszystkich nowotworów u mężczyzn (9. miejsce) i 2,6 proc. u kobiet (10. miejsce.) najczęściej diagnozowanych stanów nowotworowych. Rocznie z jego powodu w naszym kraju umiera aż 2,5 tysiąca osób – podkreślali eksperci uczestniczący w konferencji „Rak nerkowokomórkowy - epidemiologia i leczenie…”. W oparciu o obserwacje przeprowadzone w okresie ostatniej dekady zauważa się wzrost zachorowalności na ten nowotwór. Tłumaczy się to m.in. związkiem z postępującym starzeniem się społeczeństwa i zwiększaniem długości życia, a także zastosowaniem lepszych i dokładniejszych badań diagnostycznych. Tak na marginesie: rozwój technik diagnostycznych (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa itd.) sprawił, że dziś już praktycznie nie ma w świecie ani jednego na 100-proc. zdrowego człowieka. Wracając do tematu zasadniczego. Otóż od maja 2022 r. chorzy z zaawansowanym rakiem nerki mają możliwość korzystania z nowoczesnego leczenia w ramach programu lekowego B.10.

– Aktualny kształt programu lekowego B.10 zbliża możliwości zastosowania refundowanego leczenia do standardów obowiązujących na świecie. Mamy już możliwość zastosowania nowoczesnego leczenia immunoterapią, zarówno w monoterapii, jak i skojarzenia dwóch cząstek. Możemy też skutecznie leczyć chorych przy wykorzystaniu terapii ukierunkowanych molekularnie. Wciąż czekamy jednak na refundację skojarzonego leczenia doustnymi lekami ukierunkowanymi molekularnie i immunoterapii nowej generacji w 1 linii leczenia sekwencyjnego – podsumowuje dr hab. n. med. Jakub Kucharz, onkolog kliniczny, członek PGRN.

NIEDZIELSKI: NADCHODZI SIÓDMA FALA, NIE BĘDZIE OBOSTRZEŃ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Problem w tym, że dziś raka nerki wykrywa się przy okazji diagnostyki innych chorób. Tym bardziej, że w większości przypadków występowanie tego nowotworu, czyli wzrost guza w obrębie nerek nie daje żadnych objawów. Warto jednak szczególnie zwrócić uwagę na utrzymujący się ból odcinka lędźwiowego pleców i krwiomocz. Co wtedy? Umawiamy się na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. – Lekarz rodzinny, może zlecić wykonanie potrzebnych badań laboratoryjnych i obrazowych: USG jamy brzusznej lub USG nerek. W niektórych gabinetach lekarze POZ mogą wykonać takie badanie na miejscu. Jako Polska Grupa Raka Nerki apelujemy do społeczeństwa, by rozsądnie i odpowiedzialnie podchodzić do kwestii związanych ze zdrowiem, nie bagatelizować niepokojących objawów i nie odkładać zaplanowanych z ich powodu wizyt lekarskich. Rak nerki, podobnie jak nowotwory o innej lokalizacji narządowej, wykryty we wczesnym stadium jest całkowicie wyleczalny – podkreśla prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, kierownik i ordynator Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Raka nerki leczy się nie tylko farmakologicznie. Gdy to jest możliwe stosuje się leczenie chirurgiczne, w tym z zastosowaniem robotów medycznych. Bardzo ważną rolę w procesie terapeutycznym odgrywa współpraca między lekarzem i pacjentem. Bez zaangażowania i czujności chorego w aspekcie właściwego reagowania w przypadku pojawiania się działań niepożądanych zastosowanego leczenia, osiągnięcie sukcesu może być trudne, a bywa, że i niemożliwe.