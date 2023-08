Słuszna decyzja ministra zdrowia. Nowa jakość leczenia raka żołądka i przełyku

Umożliwienie pacjentom onkologicznym dostępu do nowoczesnego leczenia było jedną z rekomendacji zmian wskazanych przez autorów raportu z marca b.r., zainicjowanego przez Fundację EuropaColon Polska i Fundację Onkologiczną Nadzieja „Aktualna sytuacja pacjentów z nowotworami układu pokarmowego w Polsce”. Niespecyficzność objawów i brak czujności onkologicznej – to jedne z przyczyn zbyt późnego diagnozowania tych nowotworów. Czym to skutkuje? Ano tym, że wskaźniki 5-letniego przeżycia wynoszą jedynie 33 proc. dla raka żołądka oraz 22 proc. dla nowotworu przełyku.

– Aktualny do końca tego miesiąca program lekowy B.58, pozwalający na nowoczesne leczenie chorych z rakiem przełyku i żołądka, doczekał się poszerzenia o kolejne wskazania dla immunoterapii. W imieniu podopiecznych Fundacji i swoim po raz kolejny dziękuję za przychylność ministra Macieja Miłkowskiego, chęć dyskusji i ciągłego polepszania opieki onkologicznej w Polsce – komentuje najnowszą decyzję MZ Joanna Konarzewska-Król, dyrektor Fundacji Onkologicznej Nadzieja.

– Udostępnienie immunoterapii w ramach refundacji chorym na raka żołądka, przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego to coś, na co czekaliśmy od miesięcy – podkreśla Iga Rawicka, prezes Fundacji EuropaColon Polska. – To musiało się wydarzyć, tym bardziej, że niwolumab jest jednym z dziesięciu leków, które zostały wytypowane przez członków Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej jako tzw. priorytet refundacyjny tego roku. To kolejna lista refundacyjna, która zmienia perspektywy naszych chorych.

Niwolumab ro lek biologiczny stosowany w immunoterapii nowotworów złośliwych. Immunoterapia działa inaczej niż chemioterapia czy radioterapia. Jej zadaniem jest stymulowanie układu odpornościowego do walki z chorobą i wpływanie na jego naturalną odpowiedź na nowotwór. Niwolumab jest lekiem refundowanym od 2016 r. dla chorych na czerniaka.

Teraz do uprawnionych dołącza niemała grupa pacjentów z nowotworami żołądka i przełyku. To istotna pomoc, bo 4-miligramowa fiolka tego leku kosztuje, w pełnej odpłatności, ok. 2,6 tys. zł, a w leczeniu trzeba ich więcej niż jedną…

– Kolejne badania kliniczne dla immunoterapii czy terapii celowanych pokazują coraz lepsze wyniki leczenia chorych z nowotworami przewodu pokarmowego, nawet w zaawansowanych stadiach choroby. Każda nowo wprowadzona do refundacji terapia to możliwość zapewnienia jeszcze lepszej opieki naszym pacjentom – komentuje dr n. med. Paweł Potocki, onkolog kliniczny w Oddziale Klinicznym Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Dotychczas chorzy z zaawansowanym rakiem żołądka mogli być leczeni terapiami z katalogu chemioterapii oraz w ramach programu lekowego. Niebawem dojdzie do tej list immunoterapia. Czym to jest dla chorych, to oni wiedzą najlepiej. A co jest źródłem nowotworów żołądka i przełyku?

Podobnie jak w przypadku innych nowotworów złośliwych układu pokarmowego, przyczyny ich rozwoju nie są do końca poznane. Można jednak wskazać szereg czynników środowiskowych czy związanych ze stylem życia zwiększających ryzyko rozwoju tych chorób nowotworowych. To m.in.: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, dieta uboga w zdrowe produkty, a obfitująca w wędzone i konserwowane...