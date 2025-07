Śpij spokojnie – nie musisz wyjeżdżać na Gewerbe

Wbrew obiegowej opinii, samozatrudnienie nie zawsze oznacza wyższe zarobki, bo Opiekun, będący właścicielem Gewerbe, sam musi odprowadzać podatki i wszystkie składki, a także ponosić koszty podróży związane z wyjazdem na zlecenie.

Kwota na fakturze, którą kuszeni są Opiekunowie w licznych ofertach zachęcających do założenia Gewerbe, to nie kwota na rękę. Warto o tym pamiętać przed podjęciem ostatecznej decyzji o założeniu swojej działalności na terenie Niemiec.

Osoby chcące podjąć się zawodowo opieki nad osobą starszą mogą w sieci znaleźć wiele propozycji wyjazdu na zlecenie do Niemiec. Wiele z ogłoszeń dotyczy tzw. Gewerbe. To, co ma skusić osoby zainteresowane wyjazdem, to zazwyczaj wyższe stawki niż ma to miejsce w przypadku umowy zlecenie. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z faktu, że to tylko sprytny hak na uwagę. Warto być czujnym i mieć świadomość, że nie wszystko złoto, co się świeci! Gdzie tkwi przysłowiowy haczyk? W przypadku Gewerbe stawka za wyjazd to kwota na fakturze, od której sporo trzeba jeszcze odliczyć, by otrzymać finalną kwotę. Niejasności w tym temacie jest więcej, więc warto zapoznać się z różnicami między samozatrudnieniem w Niemczech, a wyjazdem w oparciu o umowę zlecenie. Z kolei w przypadku umowy zlecenie, wszelkie formalności załatwia zleceniodawca. Opiekun nie martwi się ani odprowadzeniem podatków i składek, ani kwestią podróży. Wsiada do zorganizowanego, wygodnego busa, wysiada na miejscu realizacji zlecenia, a po powrocie do Polski ma pewność, że na jego koncie dostępne są zarobione środki. Bez stresu i konieczności zmagania się z urzędami w Niemczech.

Samozatrudnienie w Niemczech – obowiązki na Gewerbe

Temat Gewerbe coraz częściej interesuje Opiekunów. Z każdym miesiącem przybywa wyszukiwań w przeglądarkach internetowych o treści: „Gewerba co to?”, „Gewerbe koszty”, „Gewerbe jak założyć?”. Opiekunowie chcą jasnych informacji. Zastanawiają się, czy wyjazd na własną rękę, bez pomocy udzielanej ze strony pracodawcy, niesie z sobą jakieś ryzyko. Różnice są istotne – dotyczą nie tylko spraw formalnych, ale również poziomu bezpieczeństwa, zakresu odpowiedzialności oraz - co jest absolutnie kluczowe podczas pobytu poza granicami naszego kraju - dostępnego wsparcia.

Co to jest Gewerba? To forma jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej w Niemczech. Opiekun, który wybiera ten model zawodowego działania, traktowany jest przez niemieckie urzędy jako samodzielny przedsiębiorca i ponosi pełną odpowiedzialność za swoją działalność. Nie jest zatrudniony przez żadną firmę – sam świadczy usługę, wystawia faktury i musi zadbać o wszystkie obowiązki formalne i podatkowe. Taki model daje z pozoru więcej niezależności, ale jednocześnie wiąże się z koniecznością samodzielnego prowadzenia wszystkich spraw urzędowych i prawnych. Co w przypadku osób nie znających niemieckiego prawa obarczone jest ryzykiem i dużym stresem, bo własna działalność, to duża odpowiedzialność.

Warto również zdawać sobie sprawę, że Niemcy to republika federalna. Co oznacza, że przepisy mogą różnić się w zależności od landu – rozwiązania prawne stosowane w jednej części kraju niekoniecznie obowiązują w innym jego obszarze. Nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku właściwego przestrzegania go, dlatego prowadzenie własnej działalności na terenie Niemiec to skomplikowany proces.

Myślisz sobie: „gewerba na co uważać”? Co dokładnie grozi Opiekunowi, jeśli nie opłaci wymaganych podatków lub składek? W pierwszej kolejności niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) wysyła wezwanie do zapłaty – tzw. Mahnung. Już na tym etapie naliczane są dodatkowe koszty, takie jak odsetki czy opłaty administracyjne. Jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane, urząd może wszcząć postępowanie egzekucyjne, które może skutkować np. zajęciem środków z konta bankowego. W skrajnych przypadkach może także dojść do przymusowego zablokowania dalszego prowadzenia działalności.

Założenie własnej działalności w Niemczech – to nie takie proste!

Założenie Gewerbe jest możliwe online lub we właściwym miejscowo urzędzie (Gewerbeamt). Tylko z pozoru brzmi to nieskomplikowanie. Trzeba też zgłosić się do urzędu skarbowego (Finanzamt), uzyskać numer podatkowy (Steuernummer), wybrać, a następnie opłacić prywatne ubezpieczenie zdrowotne (Krankenkasse). Trzeba także na bieżąco prowadzić księgowość, wystawiać faktury i rozliczać się z podatków.

Oczywiście, część z tych obowiązków można zlecić firmom zewnętrznym – jednak trzeba wówczas liczyć się z dodatkowymi kosztami, które mogą znacząco obniżyć faktyczne korzyści finansowe z prowadzenia własnej działalności. Warto też pamiętać, że skorzystanie z takiego wsparcia nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności wobec urzędów Republiki Federalnej Niemiec. Roczne dochody osiągane w ramach Gewerbe mają bezpośredni wpływ na wysokość podatku dochodowego oraz na to, czy przysługują nam określone ulgi i zwolnienia. Decydując się na współpracę z firmą oferującą wsparcie formalne przy prowadzeniu Gewerbe, Opiekun wchodzi w układ powiązań z różnymi podmiotami i umowami. Problem może pojawić się w momencie, gdy zdecyduje się zakończyć tę współpracę – zwłaszcza jeśli to właśnie ta firma dotychczas zajmowała się całą dokumentacją działalności.

W takiej sytuacji Opiekun może mieć trudności z samodzielnym przejęciem obowiązków związanych z dalszym prowadzeniem Gewerbe, którego jest właścicielem!

W Niemczech obowiązuje progresywny system podatku dochodowego (Einkommensteuer), co oznacza, że im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatkowa. Z tego względu niezwykle ważne jest staranne i rzetelne prowadzenie dokumentacji finansowej. Należy mieć na uwadze, że niemiecki system podatkowy bywa złożony i trudny do opanowania bez odpowiedniej wiedzy. Osoby bez doświadczenia w rozliczeniach mogą nieświadomie popełniać błędy, które w konsekwencji mogą prowadzić do nieplanowanych wydatków lub sankcji finansowych.

Gewerbe bez meldunku? – to kolejna kwestia nurtująca wiele osób rozważających samozatrudnienie. To temat budzący wątpliwości. Trzeba mieć świadomość, że jeśli Opiekun nie posiada zameldowania w Niemczech, to zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest tam uznawany za niemieckiego podatnika. W praktyce oznacza to, że nie przysługują mu ulgi i zwolnienia podatkowe obowiązujące w Niemczech. Warto też wiedzieć, że Polska i Niemcy prowadzą wymianę informacji dotyczących wypłacanych świadczeń. Dlatego dyskusyjnym jest to, czy legalne jest równoczesne prowadzenie Gewerbe w Niemczech i pobieranie dochodów w Polsce, takich jak renta czy emerytura, bez kontrolowania dozwolonych progów.

Zarobki na Gewerbe – kwota na fakturze, to nie kwota na rękę

Należy pamiętać, że jako osoba prowadząca taką działalność gospodarczą, jesteśmy zobowiązani do samodzielnego prowadzenia księgowości, opłacania podatków oraz składek, co w praktyce oznacza, że rzeczywiste dochody są niższe niż kwoty widniejące na fakturach. Stawki podawane w ogłoszeniach dotyczących Gewerbe nie odzwierciedlają faktycznej kwoty, którą Opiekun otrzymuje „na rękę”. Dodatkowym obciążeniem finansowym jest koszt dojazdu na miejsce zlecenia – w przypadku samozatrudnienia to Opiekun musi zorganizować i sfinansować transport. Dla porównania, przy umowie zlecenia to firma odpowiada za organizację podróży – Opiekun odbierany jest spod wskazanego adresu i bezpiecznie dowożony do domu Podopiecznego.

Decydując się na Gewerbe, to właściciel działalności, czyli Opiekun, ponosi pełną odpowiedzialność za realizowane zlecenia oraz wszystkie związane z nimi ryzyka – również wtedy, gdy napotka nierzetelnego zleceniodawcę, który nie ureguluje należności i nie będzie chciał wypłacić wynagrodzenia. Czy w sytuacji choroby lub wypadku, który może się zdarzyć podczas wykonywania przez Opiekuna zlecenia.

W przypadku Gewerbe stawka za zlecenie to kwota widniejąca na fakturze. Choć cała ta suma trafia na konto Opiekuna, to właśnie z niej musi on pokryć wszelkie zobowiązania – w tym podatek dochodowy (Steuer), składki na ubezpieczenie zdrowotne (Krankenkasse), a także ewentualne koszty związane z obsługą formalną działalności, jeśli korzysta z pomocy zewnętrznych firm, np. księgowych czy doradców podatkowych. Należy mieć na uwadze, że niemiecki system podatkowy jest dość złożony, dlatego nie da się jednoznacznie określić, ile faktycznie pozostanie „na rękę”. Ostateczna kwota netto zależy m.in. od wysokości osiągniętego dochodu i indywidualnych kosztów działalności. Kluczowe jest to, by nie utożsamiać wartości na fakturze z rzeczywistym wynagrodzeniem.

Co istotne, wiele agencji oferujących umowę zlecenie swoim Opiekunom, daje możliwość otrzymania korzystnych, wysokich bonusów na przykład w okresie świąt, takich jak Wielkanoc lub Boże Narodzenie. Dodatkowe środki często wypłacane są także za wyjazd w czasie wakacji lub za polecenie innego Opiekuna, który podejmie się wyjazdu do Niemiec. W przypadku Gewerbe nie można liczyć na żadne dodatkowe bonusy.

Ryzyko i formalności Gewerbe czy bezpieczeństwo i pomoc agencji na umowie zlecenie?

Opieka nad osobami starszymi to zajęcie pełne wyzwań, dlatego wielu Opiekunom komfort psychiczny daje fakt, że nie muszą brać na siebie pełnej odpowiedzialności, jak ma to miejsce w przypadku samozatrudnienia na Gewerbe. Co istotne, przy umowie zlecenia wszelkie kontakty z niemieckimi urzędami – zarówno telefoniczne, jak i pisemne – pozostają po stronie firmy, a Opiekun nie musi samodzielnie zajmować się formalnościami.

Umowa zlecenie to model oparty na większym bezpieczeństwie i uproszczonej organizacji, natomiast Gewerbe daje więcej swobody, ale wymaga samodzielności, wiedzy formalnej i gotowości do ponoszenia odpowiedzialności finansowej i administracyjnej za ewentualne błędy.

Jakie są główne różnice i z czego należy zdawać sobie sprawę podejmując decyzję?

1. Forma zatrudnienia

Umowa zlecenie opiera się na formalnym zawarciu umowy z firmą, która przejmuje odpowiedzialność za organizację zlecenia.

Gewerbe to forma samozatrudnienia – Opiekun działa jako firma, samodzielnie świadcząc usługi.

2. Podatki i składki

W przypadku umowy zlecenie to firma odprowadza podatki i składki, dzięki czemu Opiekun ma zapewniony dostęp m.in. do ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego.

W przypadku Gewerbe wszystkie składki i podatki (zdrowotne, dochodowe itd.) opłacane są samodzielnie przez Opiekuna, co realnie obniża końcowe wynagrodzenie.

3. Wynagrodzenie

Przy umowie zlecenie Opiekun otrzymuje konkretną, ustaloną wcześniej kwotę netto – czyli po wszystkich odliczeniach, bez ryzyka zaległości podatkowych. Dodatkowo zazwyczaj możliwy jest wybór waluty wypłaty (złotówki lub euro).

W przypadku Gewerbe wypłacana jest cała kwota brutto, która trafia bezpośrednio do Opiekuna. Jednak to on musi z niej opłacić składki i podatki. Faktyczne wynagrodzenie zależy więc od jego efektywności oraz kosztów prowadzenia działalności.

4. Formalności i wsparcie

Umowa zlecenie nie wymaga samodzielnego kontaktu z urzędami. Firma zapewnia wsparcie organizacyjne i formalne, często również pomoc koordynatora, psychologa czy zespołu specjalistów z zakresu medycznego wsparcia i poradnictwa.

Przy Gewerbe nie ma gwarancji świadczeń, takich jak płatny urlop, zwolnienie chorobowe czy ubezpieczenie wypadkowe – o wszystko Opiekun musi zadbać sam.

Warto przede wszystkim zapamiętać, że w przypadku umowy zlecenie brak jest obowiązku samodzielnego rozliczania się z urzędami, co stanowi duży komfort dla osoby wyjeżdżającej na zlecenie. Taki wyjazd wiąże się z większym bezpieczeństwem dzięki pomocy formalnej i organizacyjnej ze strony firmy, z którą zawarło się umowę. Otrzymuje się także wsparcie ze strony osoby sprawującej pieczę nad przebiegiem zlecenia oraz licznych ekspertów, którzy współpracują na co dzień z firmą i udzielają porad dotyczących sprawowania opieki. Ponadto, co dla wielu osób istotne, wybierając zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, znacznie łatwiej ubiegać się o kredyt lub pożyczkę w banku, gdyby zaistniała taka konieczność.

W przypadku samozatrudnienia brak jest gwarancji świadczeń takich jak płatny urlop, chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. Wynika to z faktu, że właściciel Gewerbe, czyli Opiekun, musi o te aspekty zadbać sam. A pamiętajmy, że na co dzień zajęty jest sprawowaniem opieki nad Podopiecznymi i wszelkie formalności z prowadzeniem własnej działalności będą dodatkowym, czasochłonnym obciążeniem.

Warto pamiętać, że decyzja o założeniu działalności powinna wynikać z własnej woli i preferencji. Żadna agencja nie może tego narzucić Opiekunowi, choć wiele z nich podejmuje takie działania, nakłaniając nieświadome i niedoinformowane osoby. Jeśli jednak rozważasz założenie Gewerbe, warto podchodzić do podawanych stawek z pełną świadomością. Istotne jest, by realnie oszacować, ile faktycznie zostanie „na rękę” – czyli po uwzględnieniu wszystkich obowiązkowych opłat, takich jak podatki, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz koszty związane z prowadzeniem działalności. Wolisz zmagać się ze wszystkim sam, czy mieć wsparcie firmy, która stabilnie funkcjonuje na opiekuńczym rynku pracy? Pamiętaj, że umowa zlecenie to przejrzysta i sprawdzona forma współpracy – gwarantuje jasno określone wynagrodzenie netto, ogranicza stres i formalności, a do tego zapewnia realną pomoc na każdym etapie wyjazdu na zlecenie. Wielu Opiekunów woli spać spokojnie, bo zdają sobie sprawę, że nie warto dać się mamić wizją wyższych zarobków, za cenę ciągłego stresu związanego z prowadzeniem działalności poza granicami naszego kraju.