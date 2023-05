Strażaków i medyków najbardziej poważamy, ale to najmniej szanowani influencerzy… najwięcej zarabiają

Szczepionki ratują życie. O tym (nie tylko antyszczepionkowcom) przypomina ta inicjatywa WHO

Zacznijmy nie od zwycięzców tego rankingu, ale od zawodów, które po raz pierwszy w nim uwzględniono. To: farmaceuta/aptekarz, trener biznesu/coach, pracownik HR oraz pracownik call-center. Umiejscowienie tych kategorii zawodowych na tle dotychczasowych specjalności jest bardzo zróżnicowane. Farmaceuci zadebiutowali z dobrym wynikiem zajmując 6. pozycję, zaraz za profesorem uniwersytetu. Polacy uplasowali specjalistów ds. kadr (29. miejsce) i coachów (31 miejsce) pomiędzy przedstawicielami stanu duchownego (ksiądz - 30. miejsce).Najmniej udany debiut zaliczył pracownik call-center, który zajął 32. pozycję tuż przed politykami (14,3 proc. darzy ten zawód uznaniem i twórcami treści internetowych.

A teraz o liderach rankingu (obejmującego 40 zawodów). W roku 2023, podobnie jak w latach ubiegłych, podium zdominowane jest przez dwa zawody: strażaka oraz ratownika medycznego. Pierwszy z nich poważany jest przez 83,9 proc. Polaków, drugi przez 83 proc. respondowanych. O trzecie miejsce ciągle rywalizują pielęgniarki i lekarze. W tym roku, to jednak te zmagania wygrały pielęgniarki (75 proc.) wyrządzając o punkt procentowy doktorów. Pozostałe miejsca w czołówce zawodów cieszących się społecznym uznaniem objęli kolejno: profesorowie wyższych uczelni (68,9 proc.), farmaceuci (68,2 proc.), górnicy (62,1 proc.) oraz inżynierowie (60,4 proc.).

W komentarzu do wyników badań czytamy: „Liderzy rankingu umocnili swoje miejsce, zyskując średnio 2-3 punkty procentowe społecznego poważania, względem roku 2022. Podobnie, najwięksi przegrani tego zestawienia pogłębili swoje końcowe lokaty, tracąc 3-4 punktów procentowych. Jednak w środkowej części rankingu można zaobserwować pewną dynamikę. Na znaczeniu zyskał informatyk, analityk systemów komputerowych, który z miejsca 12. w 2021 r. awansował w roku na 9. pozycję. Jeszcze większy skok, choć nieco niżej, bo z 19. na 14. miejsce odnotował zawód adwokata. Zauważalnie ku dołowi tabeli przesunął się za to właściciel dużej firmy, zajmując 22. pozycję i spadając aż o 6 oczek w rankingu względem 2022 r. Tendencja spadkowa dotyczy również zawodu robotnika wykwalifikowanego (np. tokarza, murarza), którego pozycja spada sukcesywnie od 2021 r. Wówczas zajmował on 6. pozycję, podczas gdy w 2023 r. dopiero 12”. Oczywiście z wyniki tegorocznej edycji „Ranking prestiżu zawodów i specjalności” nie pokrywają się ze średnimi dochodami jego liderów. Wydaje się, że w statystycznym ujęciu zawód z ostatniego miejsca w społecznym poważaniu gwarantuje najwyższe zarobki.