Sylwia brała chwilówki. Później poznała diagnozę

Jest lek, ale jakby go nie było

Zaczęło się to niestety dwa lata temu i nie byłam świadoma tego, że jestem chora. Później okazało się, że narobiłam strasznych głupot, a wydawało mi się, że jestem taka mądra, inteligentna. Ta choroba nie ma nic wspólnego z intelektem

Sylwia w przypływie emocji zaczęła brać chwilówki. Miała stabilizację finansową, ale mimo wszystko się zapożyczała. "W tej chorobie robisz rzeczy, które są bez sensu. Miałam pieniądze, ale zaczęłam brać chwilówki. I wiadomo, jak się weźmie jedną, to trzeba ją spłacić. Wzięłam drugą, żeby spłacić poprzednią. I tak dalej, i tak dalej. Jak to zaczęło narastać, to okazało się, że mam kilkanaście długów" - opowiada kobieta.

Sylwia dodaje, że na początku choroby zauważyła, że stała się opryskliwa dla bliskich, nawet dla dzieci brata, które uwielbiała i spędzała z nimi dużo czasu. Tak zaczynała się choroba. "Troszeczkę mnie to obudziło, bo mówię: Boże, co ja robię" – przyznaje.

Dzieci niczemu nie są winne, a ja się na nich strasznie wyżywam. Tym bardziej, że to nie moje dzieci, tylko brata. Natomiast dwubiegunówka to jest mania. Wyż i niż. W wyżu jesteś Bogiem. Wszystko możesz, wszystko kupisz. Natomiast w niżu masz totalną depresję. Nie chce ci się nic, nie wstajesz z łóżka, płaczesz

Kobieta dziś wie, że dwubiegunówka jest niebezpieczną chorobą.

Niby normalnie funkcjonujesz, a jak popadniesz w manię, wyż czy też niż, to może się to skończyć dla ciebie tragicznie. Znam niejedną osobę z chorobą dwubiegunową, która popadła w straszne długi

Dziś Sylwia jest pod opieką lekarzy, przyjmuje na stałe leki, po których bardzo dobrze się czuje. Pomaga jej brat, który kontroluje wydatki.

Na granicy

Choroba afektywna dwubiegunowa objawia się przeważnie dwoma skrajnymi stanami, manią i depresją. "Mania to jest taki stan, w którym osoba doświadczająca jej jest bardzo pobudzona, ma mnóstwo pomysłów, mnóstwo idei, zaczyna robić rzeczy, których do tej pory nie robiła, a które wydają się nagle bardzo pociągające, atrakcyjne. Często w manii ludzie robią naprawdę rzeczy, które są na granicy życia i śmierci" – tłumaczy w rozmowie z Katarzyną Ziółkowską-Dąbek psycholożka i psychoterapeutka Martyna Jarzy.

Szacuje się, że z chorobą afektywną dwubiegunową na co dzień mierzy się od 3 do 5 proc. populacji. WHO podaje, że na całym świecie boryka się z nią już 60 milionów ludzi. Nie każdy wie, że na chorobę dwubiegunową cierpieli bądź nadal chorują Ernest Hemingway, Wojciech Młynarski, Frank Sinatra, Francis Ford Coppola, Britney Spears czy Jim Carrey.

