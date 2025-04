„Tłumię emocje, żeby nie obciążać innych” – mówi niemal co drugi młody Polak

Choć o emocjach mówi się dziś więcej niż kiedykolwiek, wielu dorosłych Polaków wciąż ma trudność z tym, co powinno być podstawą codziennego funkcjonowania – ze zrozumieniem i wyrażaniem własnych uczuć. Z najnowszego badania* przeprowadzonego na zlecenie Emocjolandii wynika, że aż 75% Polek deklaruje, że czuje się przytłoczona swoimi emocjami, a 40% mężczyzn rzadko lub nigdy nie mówi bliskim o swoich potrzebach – takich jak przeciążenie, stres czy smutek.

W grupie wiekowej 25–34 lata niemal co druga osoba (45%) przyznaje, że często tłumi emocje, by „nie obciążać nimi innych”. Taka strategia – pozornie służąca wygaszaniu konfliktów – w praktyce prowadzi do nieporozumień, problemów w relacjach, stanów lękowych i depresyjnych, a także emocjonalnego wypalenia. Co więcej, 26% kobiet przyznaje, że nie potrafi odmówić, gdy ktoś czegoś od nich oczekuje, nawet kosztem własnych granic. Aż 67% badanych kobiet uważa, że gdyby już w dzieciństwie uczono je zarządzania emocjami, ich dorosłe życie byłoby po prostu łatwiejsze.

- Brak odpowiedniego wsparcia w zakresie rozpoznawania i zarządzania emocjami może prowadzić do trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji, a także w radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi. Dzieci, które nie uczą się, jak rozumieć swoje uczucia, często borykają się z problemami w wyrażaniu emocji, co może prowadzić do izolacji, lęków, a także problemów behawioralnych. Edukacja emocjonalna to klucz do budowania odporności psychicznej i poczucia własnej wartości, które są niezbędne do zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie - mówi Monika Baran, pedagożka specjalna, socjoterapeutka, trenerka odporności psychicznej współpracująca z Emocjolandią.

* Badanie DIY wykonane na platformie Omnisurv by IQS w dniach 20-23.01.2025 r. Próba ogólnopolska, Wiek: 25-64,N=1000

Dlatego tak ważne jest, by edukację emocjonalną zaczynać jak najwcześniej – już w dzieciństwie kształtujemy nawyki, które później decydują o tym, jak radzimy sobie ze stresem, budujemy relacje czy wyznaczamy granice. Dziecko, które potrafi nazwać swoje emocje irozumie, skąd się biorą, w dorosłym życiu nie boi się mówić o swoich potrzebach, jest bardziej odporne psychicznie i rzadziej doświadcza kryzysów emocjonalnych. Brak tej edukacji odbija się po latach na relacjach, pracy i zdrowiu. Uczenie dzieci, że każda emocja ma znaczenie – nawet ta trudna – to inwestycja nie tylko w ich teraźniejszość, ale przede wszystkim w ich przyszłość.

Właśnie tę misję realizuje Emocjolandia – rodzinna firma, która tworzy materiały dydaktyczne wspierające rozwój emocjonalny dzieci. Karty pracy, gry konwersacyjne czy zeszyty ćwiczeń zaprojektowane przez specjalistów są praktycznym narzędziem dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Pomagają dzieciom rozpoznawać emocje, mówić o nich i reagować na nie w sposób konstruktywny – a to fundament nie tylko dobrego dzieciństwa, ale też zdrowego, stabilnego życia dorosłego.

„Emocje nie są wrodzone — uczymy się ich, podobnie jak uczymy się języka.” - Lisa Feldman Barrett, profesor psychologii, Northeastern University

Dla wielu dorosłych Polaków emocje, nawet te własne, pozostają zagadką. To dlatego, że nikt nam nie pomógł zrozumieć co czujemy i dlaczego. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Emocjolandii prawie połowa ankietowanych (47%) przyznała, że w dzieciństwie nikt nie uczył ich nazywania i mówienia o emocjach. Zaledwie co trzeci dorosły Polak deklaruje, że ten temat pojawił się w czasie jego dorastania. Jakie są efekty? Zaledwie 5% badanych stwierdziło, że nigdy nie ma trudności w radzeniu sobie z emocjami!

Jak nauczyć swoje dzieci, lub uczniów rozumienia własnych emocji, skoro sami nie odebraliśmy takiej nauki? Warto skorzystać z dostępnych pomocy i narzędzi, które przygotowaliśmy w Emocjolandii.

- Materiały Emocjolandii oferują dzieciom skuteczne narzędzia do rozpoznawania i wyrażania emocji, a dzięki formie zabawy, proces ten staje się naturalny i przyjemny. Dzieci uczą się, jak rozpoznać swoje uczucia, jak je wyrażać i jak reagować w trudnych sytuacjach, a wszystko to w atmosferze zabawy, co sprawia, że przyswajają te umiejętności łatwiej i szybciej. To podejście jest o wiele bardziej efektywne, bo angażuje dzieci w proces nauki w sposób, który jest dla nich naturalny i interesujący. Takie materiały można wdrożyć od razu – w szkole, w domu czy w terapii – a ich wpływ na rozwój emocjonalny dzieci jest długofalowy i transformujący - mówi Monika Baran.

