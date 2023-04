Z prawami pacjenta bywa jak z marzeniami. Czasem pozostają... marzeniami

Praw jest czternaście i określono je po to, by zagwarantować „wysoki poziom ochrony ludzkiego zdrowia” (art. 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej), co już samo w sobie może być dla wielu wątpliwym zapewnieniem. Nie ma jednak takich, którzy wszystkim, by dogodzili. Zobaczmy więc do czego pacjent ma prawo, a przynajmniej ma je zapisane w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta (EKPP). Masz prawo do profilaktyki (1), czyli do należytej opieki w celu zapobiegania chorobom. Sformułowanie obszerne jak kosmos. Skończone, ale nieograniczone. 64 proc. Polaków nie poddaje się regularnym badaniom. I tyle w temacie.

Prawo dostępu do opieki medycznej (2).Organizatorzy ochrony zdrowia muszą zagwarantować równy dostęp każdemu bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym także miejsca zamieszkania. Tylko przyklasnąć. Gorzej, że w realu jest inaczej. W 2021 r. Rzecznik Praw Pacjenta podał, że w 132 gminach wiejskich nie było ani jednego lekarza POZ.

Trzecie prawo: do informacji. Pacjent ma mieć zapewniony dostęp do wszelkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia. To wszyscy wiedzą. Mniej wie, że lekarz powinien przekazać pacjentowi informacje o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu. Powinien, ale... Lekarz w Polsce poświęca pacjentowi 10 minut (w tym część zajmuje wypisywanie dokumentacji medycznej).

Pacjenci toruńskiej hematologii wykorzystali wizytę ministra Waldemara Kraski żeby zaprotestować przeciwko polityce kadrowej szpitala Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Następne: prawo do wyrażenia zgody (4). Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogłyby jej umożliwić aktywne uczestniczenie w decyzjach dotyczących jej zdrowia. Pół-fikcja. Od podejmowania takich decyzji jest lekarz. Pacjent może na nią przystać lub nie. Tłumaczenie laikowi przez specjalistę medycznych złożoności… wydłuży czas wizyty u lekarza, wydłuży kolejki, bo wiadomo: lekarzy u nas brakuje. Piąte prawo: do wolnego wyboru; procedury leczenia oraz świadczeniodawców na podstawie rzetelnej informacji. Fikcja. Laik weryfikujący specjalistę?

Prawo do prywatności i poufności (6). To oczywiste, że dane medyczne, to dane wrażliwe. Prawo przestrzegane, zdarzają się nieliczne przypadki jego łamania, co zagrożone jest karą więzienia do lat 3. Z poszanowanie prywatności, intymności to już różnie bywa, o czym łatwo się przekonać w wielu szpitalach. Siódme prawo: o poszanowaniu czasu pacjenta. To już twórcy Karty odlecieli w chmury. Każda osoba ma prawo do uzyskania niezbędnego leczenia w krótkim, wcześniej określonym, czasie. Na wizytę u okulisty czeka się średnio ok. 9 miesięcy. Prawo te przestrzegane jest w leczeniu komercyjnym. Tam czas oczekiwania jest w cenie i skraca się do maksimum kilku dni. Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych (8). Każdy pacjent ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości itd. itd. Wszystkim, również lekarzom, to się marzy.

Dziewiąte prawo: do bezpieczeństwa. Przy najlepszych chęciach nie da się w medycynie zagwarantować, że to czy inne działanie na 100 proc. zakończy się bez jakiś skutko niepożądanych. Równie dobrze w konstytucji może widnieć zapis, że każdy obywatel ma prawo do szczęścia. A jak go nie osiągnie, to prawo jest złamane? Kolejne szczytne prawo z realizacją którego nawet w najbogatszych państwach może być kłopot: prawo do innowacji (10). I to niezależnie od względów ekonomicznych czy finansowych. W jedenastym prawie ustrzeżono się mariażu prawa z marzeniami. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu. Ma je każda osoba, ale „w takim stopniu,w jakim jest to możliwe”. Ten warunek istnieje także w dwunastym prawie: do leczenia dostosowanego do potrzeb.

Trzynaste prawo, do którego najczęściej odwołują się pacjenci: prawo do zażaleń. Z nim powiązane jest czternaste prawo: do rekompensaty. Każda osoba ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania w rozsądnie krótkim czasie, jeśli doznała krzywdy fizycznej, moralnej lub psychicznej, spowodowanej źle prowadzonym leczeniem. Można mieć zastrzeżenia co do interpretacji przez wykonujących to prawo w kwestii „odpowiedniego odszkodowania w rozsądnie krótkim czasie”. W Polsce najwyższe odszkodowania za błędy medyczne oscylują wokół paru milionów złotych. To sumy zasądzone po latach procesowania się, co raczej nie ma wiele wspólnego z postępowaniem prowadzonym „w rozsądnie krótkim czasie”.

W Polsce prawa pacjenta są regulowane przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawa te mają na celu zapewnienie maksymalnego zabezpieczenia pacjenta w procesie leczenia, zgodnie z konstytucyjnym prawem do ochrony zdrowia. Więcej: https://t.co/q9BOMyXwu7 pic.twitter.com/LOeo3uhwy2— Rzecznik Praw Pacjenta (@RzeczPacjenta) April 18, 2023