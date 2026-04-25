15-letnia Klara zaginęła bez śladu. Policja pilnie apeluje o pomoc

Anna Kisiel
2026-04-25 13:05

Trwają intensywne poszukiwania 15-letniej Klary Bilskiej z Gubina. Nastolatka wyszła z domu w piątkowe, 24 kwietnia popołudnie i od tamtej pory nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną. Policja z Krosna Odrzańskiego apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje, o natychmiastowy kontakt.

Autor: Policja Krosno Odrzańskie/ Materiały prasowe
Policjanci Komisariatu Policji w Gubinie prowadzą poszukiwania 15-letniej Klary Bilskiej, mieszkanki Gubina. Jak poinformowała w sobotę, 25 kwietnia, Policja Krosno Odrzańskie, dziewczyna opuściła dom w piątek, 24 kwietnia, około godziny 16:00. Od tego momentu ślad po niej zaginął.

Nastolatka do chwili obecnej nie wróciła do domu i nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną, co budzi ogromny niepokój bliskich oraz służb.

Policja opublikowała rysopis zaginionej. Klara Bilska ma:

  • około 160 cm wzrostu,
  • ciemny blond włosy sięgające do ramion,
  • brązowe oczy,
  • kolczyk w pępku – to znak szczególny, który może pomóc w jej rozpoznaniu.

Na ten moment nie wiadomo, jak była ubrana w chwili zaginięcia.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Klarę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o pilny kontakt z policją.

Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa.

Kontakt z policją:

  • Numer alarmowy: 112
  • Dyżurny Komisariatu Policji w Gubinie: 47 794 54 11

Policja prosi także o udostępnianie komunikatu, by informacja o zaginięciu 15-latki dotarła do jak największej liczby osób. Każda minuta może mieć znaczenie.

