i Autor: Andrzej Lange/Super Express Ciało kobiety znaleziono w miejscowości Klenica pod Zieloną Górą. Syn i wnuczek kobiety zostali zatrzymani

Doszło do zbrodni?

Ciało kobiety znalezione pod Zieloną Górą! Jej syn i wnuczek zatrzymani

Ciało kobiety znaleziono w miejscowości Klenica pod Zieloną Górą. Do tragicznego odkrycia doszło we wtorek, 27 grudnia, a w tej sprawie zostały zatrzymane dwie osoby: syn i wnuczek 66-latki. Jak informuje zajmują się makabrycznym zdarzeniem Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, z oboma mężczyznami wykonywane są czynności. Czy w Klenicy doszło do zbrodni?