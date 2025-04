Tragedia w Lubuskiem: Kierowca potrącił niepełnosprawnego na wózku i uciekł!

Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w środę (16 kwietnia) na drodze krajowej nr 27 w okolicach Dobrochowa (woj. lubuskie). Kierowca potrącił śmiertelnie mężczyznę poruszającego się na wózku inwalidzkim i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy tego tragicznego wypadku.

Do zdarzenia doszło około godziny 13:30. Jak poinformowała Polską Agencję Prasową starszy aspirant Sylwia Tyburska, rzeczniczka policji w Żarach, na miejscu wypadku trwają szczegółowe ustalenia okoliczności tragedii. „Trwa szczegółowe ustalanie okoliczności w jakich doszło do śmiertelnego potrącenia” – powiedziała st. asp. Tyburska.

Śmiertelne potrącenie na DK27. Policja szuka sprawcy!

W wyniku potrącenia śmierć poniósł mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim. Sprawca uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy ofierze. Policjanci z Żar prowadzą intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie kierowcy, który dopuścił się tego okrutnego czynu.

Na czas prowadzenia czynności dochodzeniowych na drodze krajowej nr 27 wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Apel policji o pomoc w ustaleniu sprawcy

Policja apeluje do wszystkich osób, które były świadkami tego tragicznego zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Żarach. Każda informacja może być cenna i przyczynić się do szybkiego zatrzymania sprawcy i postawienia go przed wymiarem sprawiedliwości.