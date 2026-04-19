IMGW wydało ostrzeżenia. Pilny alert RCB. Służby w gotowości

Nad Polskę nadciąga aktywny front z intensywnym deszczem i burzami

W niedzielę odbyła się odprawa służb i wojewodów z kierownictwem MSWiA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Spotkaniu przewodniczył wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, a uczestniczyli w nim m.in. wojewodowie: dolnośląski, lubuski, łódzki, opolski, śląski, wielkopolski, zachodniopomorski. Służby podległe MSWiA monitorują sytuację pogodową - przekazał resort. Jak zapewniono, wszystkie jednostki są w pełnej gotowości, a Państwowa Straż Pożarna na bieżąco monitoruje sytuację i jeśli zajdzie taka potrzeba, natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem.

Zobacz też: Awaryjne lądowanie samolotu pod Poznaniem. Na pokładzie dwie osoby

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało przed południem, że zgodnie z informacjami IMGW, nad Polskę napływa aktywny front atmosferyczny przynoszący opady deszczu i lokalne burze, który w pierwszej kolejności obejmie zachodnią część kraju, w tym województwo lubuskie i województwo dolnośląskie. RCB wskazywało, że wydano ostrzeżenia meteorologiczne, a lokalnie możliwe są intensywne opady oraz gwałtowne wzrosty stanów wody w rzekach.

⚠️UWAGA⚠️⚠️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGWOstrzeżenia meteorologiczne:Intensywne opady deszczustopień: 1prawd. 80%Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm.… pic.twitter.com/zUh8wiBH3J— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 19, 2026

MSWiA w komunikacie podało, że IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia dla województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego (ważne do 20 kwietnia, godz. 15.00). Ostrzeżenia I stopnia wydano zaś dla województw: zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego (ważne do 20 kwietnia, godz. 15.00).

MSWiA wskazało też, że w związku z opadami wydano także ostrzeżenia przed gwałtownym przyborem wody w rzekach. Dotyczą one aż dziewięciu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Alerty te obowiązują do rana 21 kwietnia.

Czytaj też: Tragiczny wypadek na S19. Dwie osoby nie żyją. Kierowca mazdy zatrzymany

RCB poinformowało na platformie X o wysłaniu alertu przed intensywnymi opadami deszczu, burzami oraz możliwymi podtopieniami do mieszkańców województw wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. „Uwaga! Dziś i jutro 19 i 20 kwietnia prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” - przekazano.