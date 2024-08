Wrzucili kobietę do jeziora. Brutalny atak na małżeństwo

i Autor: KWP Białystok Lubuskie. Pobicie małżeństwa na miejskiej plaży w Sławie. Sprawcy oskarżeni

Dramat na plaży

Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy zaatakowali małżeństwo na miejskiej plaży w Sławie. Mężczyznę pobili, a kobietę siłą wrzucili do jeziora. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia – powiedziała PAP we wtorek prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury okręgowej.