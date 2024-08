Patrycja i Łukasz utonęli w szóstą rocznicę ślubu. Ciała leżały obok siebie

To były ich ostatnie wakacje. Dramat na Jeziorze Mikołajskim. Kim były ofiary?

Są świadkowie tragedii na Jeziorze Mikołajskim. To oni ruszyli na pomoc. Wiadomo, co z 4-letnią dziewczynką

29-letnia Patrycja i jej o trzy lata starszy mąż, to był prawdziwy wzór do naśladowania. Kochający się młodzi ludzie - co podkreślają ich znajomi - byli praktycznie nierozłączni. Cztery lata temu urodziła im się córeczka Zuzia. Bardzo ją kochali i z dumą prezentowali. Patrycja prowadziła salon kosmetyczny, a jej mąż pracował jako technik telekomunikacyjny. Młodzi ludzie, którzy bardzo się kochali poza pracą, swój czas poświęcali córeczce i sportowej pasji. Mąż startował w zawodach, trenował młodzież, a jego żona Patrycja mu towarzyszyła.

Świętowali rocznicę ślubu

28 lipca 2018 roku pobrali się. Ta data, obok daty urodzin córeczki Zuzi, była dla nich najważniejsza. Zawsze w trójkę świętowali ten dzień wyjeżdżając na kilka dni nad wodę. Ostatnio byli w Łebie i Ostródzie, a w tym roku wybrali mazurskie Mikołajki. We wtorek 30 lipca wypożyczyli niedużą motorówkę, taką, na którą nie trzeba mieć uprawnień i wypłynęli.

Czytaj też: Bohaterska matka wskoczyła do rzeki, aby ratować 10-letniego Dominika. Oboje zginęli

Na trójstyku jezior Mikołajskiego, Śniardw i Bełdan, gdzie akwen jest otwarty z silnymi wodnymi prądami na jednej z fal wybiło małą motorówkę w powietrze. Siedząca na rufie w zawiązanym kapoku 4-letnia Zuzia, w jednej chwili wypadła za burtę. Rodzice rzucili się na ratunek córeczce. Najpierw do wody według ustaleń ratowników rzucił się ojciec, a później matka. Po chwili jednak oboje utonęli. Prawdopodobnie kobieta, która nie potrafiła dobrze pływać uczepiła się swojego męża i oboje utonęli. Ich córeczkę z wody wyłowili żeglarze, którzy byli świadkami dramatu. Małą Zuzia trafiła do szpitala, a jej rodzice dwa dni po tym zostali wydobyci z dna jeziora przez nurków. Ciała leżały na dnie jeziora obok siebie na 11 metrach.

W piątek patolog wykonał sekcję zwłok Patrycji i Łukasza. - Jedyną przyczyną ich śmierci było utonięcie. Nie mieli żadnych obrażeń, poza utonięciem nie wystąpiła żadna inna przyczyna ich śmierci - poinformował Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Czytaj też: Ludzie błagali strażaków o pomoc. Bohaterowie z OSP zginęli próbując uratować 23-latka

W poniedziałek 5 sierpnia Patrycja i Łukasz wyruszą w ostatnią drogę. Zostaną pochowani na cmentarzu parafialnym w rodzinnym Chotomowie pod Warszawą.