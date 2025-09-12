Miał w telefonach szokujące zdjęcia i filmy z udziałem dzieci. 31-latek stanie przed sądem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-12 11:20

Prokuratura Rejonowa we Wschowie zakończyła śledztwo w bulwersującej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 31-letniemu mężczyźnie. Zarzuty są poważne. Jest on bowiem oskarżony o posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Grozi mu długi pobyt za więziennymi kratami. Jakie dowody obciążają 31-latka?

31-latek odpowie za posiadanie i rozpowszechnianie zakazanych treści

i

Autor: Pexels.com

Szokujące odkrycie we Wschowie

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna miał w pamięci swoich dwóch telefonów aż 24 pliki zdjęć i 82 pliki wideo, które zawierały gorszące sceny z udziałem małoletnich. Ponadto okazało się, że 31-latek rozpowszechniał wspomniane treści za pośrednictwem komunikatora.

Polecany artykuł:

Brawurowy pościg ulicami miasta. 38-latek próbował przejechać policjanta!

„Przesłuchany w charakterze podejrzanego początkowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a także wyjaśnił ich okoliczności oraz skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień”

– informuje Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze.

Mocne dowody i środki zapobiegawcze

Śledczy podkreślają, że za winą 31-latka przemawiają mocne dowody, takie jak informacje zawarte w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, opinia biegłego z dziedziny informatyki oraz opinia antropologiczna.

Wobec podejrzanego mężczyzny prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego.

31-latek stanie przed sądem

Do sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o posiadanie i rozpowszechnianie wspomnianych wcześniej treści. Oznacza to, że wkrótce 31-latek zasiądzie na ławie oskarżonych i odpowie za swoje czyny.

Jak informuje prokuratura, za zarzucane czyny z art. 202 par. 3 kk i par. 4a kk w zw. z art. 11 par. 2 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?

Polecany artykuł:

Celnicy zajrzeli do busa, a tam... Labubu. Były ich tysiące! Większość to podró…
Podrobione Labubu
5 zdjęć
List do ofiary Mariusza Trynkiewicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
SĄD
AKT OSKARŻENIA