Powódź w Lubuskiem

Nie ma wału, woda wdarła się do Osiecznicy. Sołtys: wystarczyłoby kilka kilometrów

Sebastian Chrostowski PAP - Polska Agencja Prasowa 13:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Powódź w Lubuskiem trwa. We wtorek (24 września) doszło do zalania pięciu ulic w Osiecznicy. W sumie - jak podają strażacy - to 72 podtopione gospodarstwa. Woda wdarła się również do domów w miejscowości Stary Raduszec.