Nożownik zaatakował w Zielonej Górze. Kobieta trafiła do szpitala, sprawca zatrzymany

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-07 16:52

Dramatyczne sceny w Zielonej Górze. Jak podaje Radio Eska, na ulicy Przylep doszło do ataku nożownika. 25-letni mężczyzna zaatakował kobietę, zadając jej dwa ciosy nożem. Poszkodowana trafiła do szpitala, a sprawca został już zatrzymany przez policję.

Autor: AGO

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Zielonej Górze. Jak podaje Radio Eska, na ulicy Przylep mężczyzna zaatakował kobietę nożem. Jak wynika z ustaleń, napastnik zadał swojej ofierze dwa ciosy ostrym narzędziem. Ranna kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia.

Policja zatrzymała już sprawcę napaści. To 25-letni mężczyzna, który – jak potwierdzają funkcjonariusze – znajduje się w rękach mundurowych. Śledczy będą teraz ustalać motywy jego działania oraz dokładne okoliczności zdarzenia.

Na miejscu pracowała policja i technicy kryminalni, którzy zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków.

ZIELONA GÓRA