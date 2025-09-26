Organizował przerzut migrantów do Niemiec. "Przedsiębiorczy" Gruzin będzie musial opuścić Polskę

2025-09-26 13:15

Obywatel Gruzji odpowie za organizację przerzutu nielegalnych migrantów do Niemiec. Sąd wymierzył mu karę więzienia w zawieszeniu, nakaz opuszczenia Polski oraz 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. To finał śledztwa Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Jak doszło do zatrzymania i jaką rolę pełnił Gruzin w siatce przemytników?

Finał śledztwa Straży Granicznej

Rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej por. SG Paweł Biskupik poinformował, że to finał śledztwa mającego początek w maju 2023 r. Wówczas to funkcjonariusze SG z Placówki w Tuplicach zatrzymali w pobliżu Iłowej (Lubuskie) 37 obywateli Afganistanu i Turcji, którzy autami kierowanymi przez Gruzinów zmierzali w kierunku granicy z Niemcami. Okazało się, że migranci nielegalnie dostali się do Polski ze Słowacji.

Zatrzymani z migrantami czterej kurierzy zostali rozliczeni, ale nie udało się wówczas zatrzymać głównego organizatora tego przemytu ludzi. Ten ukrywał się poza granicami naszego kraju. Wydano za nim list gończy.

Gruzin wpadł na lotnisku

Mężczyzna wpadł w tym miesiącu podczas kontroli paszportowej w porcie lotniczym Warszawa-Okęcie.

- Podczas przesłuchania Gruzin przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Ma także opuścić Polskę i orzeczono wobec niego zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen na okres 10 lat – poinformował rzecznik SG.

Dodał, że sąd przychylił się do wniosku straży granicznej i wydał postanowienie o umieszczeniu obcokrajowca do czasu opuszczenia terytorium Polski w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Surowa kara za przemyt ludzi

Obywatel Gruzji poniesie konsekwencje za organizację nielegalnego przerzutu migrantów. Sąd wymierzył mu karę więzienia w zawieszeniu, nakaz opuszczenia Polski oraz 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. To kolejny sukces Straży Granicznej w walce z przestępczością migracyjną.

