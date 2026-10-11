Pakistańczyk bez biletu i dokumentów. Podróż do Polski skończyła się tuż po przekroczeniu granicy

Interwencja w pociągu z Berlina do Przemyśla

Do zdarzenia doszło we wtorek, 7 października, na stacji kolejowej w Zielonej Górze. Kierowniczka pociągu PKP Intercity relacji Berlin-Przemyśl Główny powiadomiła dyżurnego Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei o pasażerze podróżującym bez ważnego biletu.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Podczas legitymowania ustalili oni, że mężczyzna jest 20-letnim obywatelem Pakistanu. Kontrola wykazała jednak znacznie poważniejszy problem niż brak biletu.

Nie miał prawa przebywać w Polsce

Jak poinformowała Straż Ochrony Kolei, cudzoziemiec nie posiadał dokumentów potwierdzających legalność pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym funkcjonariusze SOK przekazali go strażnikom granicznym z Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście.

Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności pobytu mężczyzny. Ustalono, że 20-latek nie miał ważnej wizy ani innego dokumentu pobytowego, który uprawniałby go do legalnego wjazdu i pobytu w Polsce.

Szybki powrót do Niemiec

Jak podkreśla Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, podróż Pakistańczyka zakończyła się praktycznie tuż po przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy. Po zatrzymaniu i wykonaniu niezbędnych czynności służbowych cudzoziemiec został przekazany stronie niemieckiej w ramach procedury readmisji.

Sprawa jest kolejnym przykładem współpracy Straży Ochrony Kolei i Straży Granicznej w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Polski.

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