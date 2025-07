Do zatrzymania doszło 14 lipca w powiecie żarskim. Strażnicy graniczni z Tuplic zatrzymali osobowe BMW, którym podróżowało dwóch mężczyzn. W toku kontroli ustalono, że kierujący pojazdem 56-letni obywatel Polski próbował nielegalnie przewieźć na terytorium Niemiec migranta z Afganistanu. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.

"Kierowca usłyszał zarzut pomocnictwa w usiłowaniu nielegalnego przekroczenia granicy z Niemcami. Z uzyskanych informacji wynikało, że nie był to jego pierwszy kurs z migrantami. Musi się teraz liczyć z karą do 8 lat pozbawienia wolności"

- informuje Straż Graniczna.

Afgańczyk przyznał się do usiłowania przekroczenia polsko-niemieckiej granicy wbrew przepisom. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Dodatkowo wobec cudzoziemca wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu do kraju pochodzenia. Do czasu wydania decyzji w tej sprawie oraz potwierdzenia tożsamości cudzoziemca, zostanie on umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

