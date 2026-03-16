Młodszy inspektor Piotr Tomkiewicz rozpoczął służbę 1 września 1991 roku jako policjant plutonu patrolowego samodzielnej sekcji prewencji Komendy Rejonowej Policji w Żagań. W latach 1991-1995 studiował w Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na kierunku prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego. Po ukończeniu nauki w 1995 roku został mianowany młodszym specjalistą sekcji dochodzeniowo-śledczej Komendy Rejonowej Policji w Żaganiu.

Z czasem zdobywał kolejne doświadczenia. W 2002 roku objął stanowisko specjalisty zespołu do walki z przestępczością przeciwko mieniu sekcji dochodzeniowo-śledczej Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Był funkcjonariuszem cenionym przez przełożonych i współpracowników. Wykazywał się zaangażowaniem, profesjonalizmem oraz gotowością do niesienia pomocy innym.

11 maja 2005 roku został Komendantem Komisariatu Policji w Iłowa w strukturach Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Po latach służby i zdobytego doświadczenia powierzono mu kolejne ważne zadanie. 13 czerwca 2013 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Szprotawa. Był policjantem sumiennym, wielokrotnie nagradzanym i odznaczanym.

Tragiczny dzień przyszedł 16 marca 2017 roku. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych związanych z nadzorem nad podległymi służbami brał udział w działaniach podczas pościgu. Wtedy doszło do dramatycznego wypadku samochodowego. Doświadczony funkcjonariusz odniósł ciężkie obrażenia i zginął na miejscu.

Lubuscy policjanci do dziś wspominają swojego kolegę. W mediach społecznościowych napisali: − Nasz Kolega młodszy inspektor Piotr Tomkiewicz zginął na służbie 9 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Dla wielu funkcjonariuszy był nie tylko przełożonym, ale też człowiekiem oddanym służbie i ludziom. Jego historia przypomina, jak niebezpieczna potrafi być codzienna praca policjantów.