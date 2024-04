Pościg za kierowcą BMW ulicami Gubina! Za kierownicą 16-latek

Policyjny pościg ulicami Gubina. Za kierownicą BMW siedział 16-latek

Nietypowo zakończyła się policyjna interwencja w Gubinie. Zaczęło się banalnie, kiedy w nocy z soboty na niedzielę w ostatnie dni marca policjanci prewencji chcieli zatrzymać do kontroli zauważone na ulicy BMW. Powodem było to, że z tłumika samochodu wydobywało się dużo dymu. "Chcąc zatrzymać pojazd do kontroli drogowej, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe nakazując kierowcy zatrzymanie się. Ten widząc to, nagle przyspieszył i nie reagując na polecenia, zaczął uciekać ulicą Piastowską" - piszą policjanci na swojej stronie internetowej. Gdy w końcu po policyjnym pościgu udało się zatrzymać BMW, okazało się, że kierowcą jest nieletni chłopak.

Mandat dla właścicielki BMW, kierowcą zajmie się sąd dla nieletnich

Za kierownicą BMW siedział zaledwie 16-letni chłopak, a właścicielka samochodu, 21-letnia kobieta, na siedzeniu pasażera. Teraz 16-latkiem zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich w Krośnie Odrzańskim, który zdecyduje, jak ukarać nieletniego za kierowanie autem bez uprawnień i nie zatrzymanie się do kontroli policyjnej. 21-latka dostała 300-złotowy mandat za udostępnienie samochodu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

