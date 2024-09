Pilne wezwanie do ewakuacji! Gmina wysłała autobus. Powódź zaatakowała kolejne województwo [ZDJĘCIA]

Powódź w Żaganiu. Służby dementują: Nie będzie wysadzania wałów

W związku z tym, że część mieszkańców Żagania i tamtejszego powiatu kolportuje nieprawdziwe informacje o planach wysadzania wałów przeciwpowodziowych, doczekało się to oficjalnego dementi. Młodszy aspirant Arkadiusz Szlachetko, rzecznik policji w Żaganiu, przekazuje w rozmowie z "Super Expressem", co podkreśla również na inne służby, że informacja o wysadzaniu wałów przeciwpowodziowych to zwykły fake news.

- Prosimy o to, żeby nie powielać tych nieprawdziwych informacji i nie siać paniki wśród ludzi. Są mieszkańcy, którzy twierdzą nawet, że ich oszukujemy w tej kwestii, ale podkreślam wyraźnie: nie ma i nie będzie żadnego wysadzania wałów, w ogóle nie było takiego pomysłu - mówi policjant.

Jak wygląda sytuacja powodziowa w powiecie żagańskim?

Mieszkańcy powiatu żagańskiego zmagają się tymczasem z falą powodziową. Poziom wody w Bobrze opada od nocy w Szprotawie, ale z uwagi na przeciekanie wałów nadal zagrożeni są mieszkańcy pobliskich Dziećmiarowic.

Najtrudniejsza sytuacja panuje jednak w samym Żaganiu, gdzie woda przekroczyła stany alarmowe o 344 cm.