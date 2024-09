Powódź w Polsce. Odra w Cigacicach przekroczyła stan alarmowy o 2,5 metra!

Wypadek strażaków w drodze do powodzian! Jedna osoba w szpitalu. Wszystko się nagrało

Kulminacyjna fala powodziowa wtłacza się do Cigacic. „Rzeka jest na bieżąco monitorowana”

Powódź w Lubuskiem. W Cigacicach stan alarmowy Odry przekroczony o 2,5 metra

Jak poinformował rzecznik lubuskich strażaków, "mimo wysokiego stanu Odry, nie było zgłoszeń wymagających typowo ratowniczych działań związanych z powodzią". – Nie odbieramy zgłoszeń typowo ratowniczych związanych z działaniami powodziowymi. Nie ma sytuacji, kiedy dochodzi do podtopień budynków, nie było także potrzeby ewakuacji ludzi – powiedział mł. bryg. Arkadiusz Kaniak i dodał, że działania strażaków skupiają się na monitorowaniu stanu rzeki i wałów oraz ich umacniania w razie potrzeby. – Mogę powiedzieć, że sytuacja powodziowa w woj. lubuskim jest stabilna – dodał rzecznik lubuskiego PSP.

Następnymi większymi miastami na drodze fali powodziowej na środkowym odcinku Odry w woj. lubuskim są: Krosno Odrzańskie, Słubice i Kostrzyn Nad Odrą.

Z danych na stronie hydro.imgw.pl wynikało, że we wtorek rano w woj. lubuskim stany alarmowe były przekroczone na siedmiu wodowskazach – sześciu na Odrze i jednym na Bobrze.

We wtorek o godz. 5:50 stan alarmowy na Odrze w Nowej Soli był przekroczony o 191 cm, w Nietkowie o 242 cm, w Cigacicach o 245 cm, w Połęcku o 175 cm, Białej Górze o 26 cm i w Słubicach o 20 cm. Na Bobrze poziom alarmowy był przekroczony o 140 cm w Starym Raduszcu koło Krosna Odrzańskiego, gdzie ta rzeka wpada do Odry.

Zgodnie z prognozami IMGW fala powodziowa jest długa, a przez co może przemieszczać się przez region przez kilka dni. To sprawia, że wały są mocno obciążone naporem wody. Dlatego też służby apelują, aby bezwzględnie stosować się do obowiązującego zakazu wchodzenia na wały i obiekty hydrotechniczne.