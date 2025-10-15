Psy rozszarpały 46-latka w lesie. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Opiekunem psów jest były policjant

2025-10-15 17:38

Wstrząsające zdarzenie w Zielonej Górze. W niedzielę (12 października) w kompleksie leśnym trzy psy wydostały się poza teren ogrodzenia i rzuciły się na 46-letniego mężczyznę. Ofiara doznała ponad 50 ran kąsanych i szarpanych. Pomimo natychmiastowej pomocy i kilku operacji, jego życia nie udało się uratować. Okoliczności tej tragedii ustalają śledczy.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Do ataku doszło w lesie w Zielonej Górze, 12 października.
  • Trzy psy wydostały się poza ogrodzenie i zaatakowały przechodnia.
  • 46-latek doznał ponad 50 ran szarpanych i gryzionych.
  • Mężczyzna przeszedł kilka operacji, ale zmarł 15 października rano.
  • Opiekunem psów jest 53-letni były policjant.
  • Na razie nie usłyszał zarzutów.
  • Psy zostały umieszczone w domu tymczasowym i będą poddane badaniom.
  • Śledczy ustalają, w jakich warunkach były tresowane i wychowywane.

Horror wydarzył się w niedzielę (12 października) w kompleksie leśnym w Zielonej Górze. Trzy psy wydostały się poza teren ogrodzenia i zaatakowały przechodzącego w pobliżu 46-letniego mężczyznę. Doznał ponad 50 ran szarpanych i gryzionych. Ciężko ranny trafił do szpitala. Przeszedł kilka operacji, ale niestety jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w środę (15.10) rano

Jak informuje Radio Eska, opiekunem psów jest 53-latek, były policjant. Mężczyzna na razie nie usłyszał zarzutów. - Wiemy, że mężczyzna miał poddawać te psy tresurze. Natomiast kwestia w jaki sposób i w jakim celu ta tresura była, to również będzie przedmiotem postępowania - powiedziała Radiu Eska Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. - Psy zostały umieszczone w domu tymczasowym, gdzie zostaną poddane badaniom w celu ustalenia rasy, jakiej są, a także ich stanu zachowania, dobrostanu, a także warunków, w jakich się wychowywały - dodaje Antonowicz.

