Śmigłowiec zabrał dziecko poparzone kawą! Koszmarny wypadek pod Zieloną Górą

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał dziecko poparzone gorącą kawą z Sulechowa do szpitala w Zielonej Górze - informuje Lubuskie24.pl. Do zdarzenia, które było prawdopodobnie nieszczęśliwym wypadkiem, doszło w środę, 1 lutego, przed godz. 11, gdy informacje w tej sprawie otrzymały służby ratownicze. Na miejscu interweniowali m.in. funkcjonariusze straży pożarnej, którzy zabezpieczyli przy ul. Kamiennej lądowisko dla maszyny. - Nasze działania ograniczyły się tylko do przygotowania miejsca dla śmigłowca, bo dziecko trafiło od razu pod opiekę służb medycznych - informuje st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Poparzony maluch miał ok. roku - nie wiadomo, jak poważne są jego obrażenia.

