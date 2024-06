Nowe fakty

Trzy kobiety zginęły w strasznym wypadku. Sprawca tragedii w Kargowej wciąż jest na wolności. Wcześniej często łamał przepisy

Piotr Jędzura | vera 18:25

Zielonogórska prokuratura okręgowa ustaliła, że 22-latek, który w Kargowej śmiertelnie potrącił trzy kobiety wcześniej wielokrotnie łamał przepisy. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Szokujące jest to, że do tej pory nie został nawet aresztowany.