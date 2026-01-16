Starsza pani mogła stracić oszczędności życia. Uratowała ją "pani z okienka"

2026-01-16

W Zielonej Górze doszło do zdarzenia, które pokazuje, jak ważna jest czujność i empatia w codziennym życiu. Pracownica lokalnej poczty zapobiegła finansowej tragedii 90-letniej seniorki, która padła ofiarą internetowych oszustów. Dzięki jej szybkiej reakcji, kobieta nie straciła oszczędności życia. Sprawa pokazuje, jak wyrafinowane metody stosują przestępcy, żerujący na ufności osób starszych.

Oszustwo w Zielonej Górze: 90-latka omal nie straciła oszczędności!

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, wszystko zaczęło się od fałszywej reklamy w Internecie. 90-letnia mieszkanka Zielonej Góry uwierzyła w reklamę rzekomej inwestycji w gazociąg. Ogłoszenie było na tyle profesjonalnie przygotowane, że wzbudziło zaufanie seniorki. Przekonana o legalności oferty, kobieta przelała na wskazane konto 800 złotych.

Niedługo potem skontaktował się z nią fałszywy doradca, który przekonywał, że aby wypracować duży zysk, konieczna jest kolejna wpłata – tym razem w wysokości 10 tysięcy złotych. Seniorka, chcąc pomnożyć swoje oszczędności, zebrała pieniądze i udała się na pocztę, aby sfinalizować przelew.

Pracownica poczty w Zielonej Górze zapobiegła tragedii

Na szczęście, 90-latka trafiła na czujną pracownicę poczty, którą zaniepokoiło nietypowe zachowanie klientki oraz okoliczności transakcji.

- Dzięki spokojnej rozmowie i trafnej obserwacji, pracownica szybko zorientowała się, że ma do czynienia z próbą wyłudzenia – relacjonuje mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Zamiast przyjąć wpłatę, pracownica poczty niezwłocznie zadzwoniła pod numer alarmowy. Dzięki jej reakcji policjanci mogli szybko podjąć działania, a oszczędności 90-latki zostały uratowane i nie trafiły w ręce oszustów.

Apel policji i podziękowania dla bohaterki

Policja w Zielonej Górze apeluje o zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, szczególnie w Internecie.

- Oszuści wykorzystują różne metody, aby zdobyć zaufanie ofiar i wyłudzić pieniądze. Należy zawsze weryfikować informacje i nie ulegać presji czasu – podkreśla mł. asp. Anna Baran.

Postawa pracownicy poczty zasługuje na szczególne uznanie. Jej czujność i empatia uchroniły seniorkę przed stratą oszczędności. To przykład, jak zwykła ludzka troska może zapobiec nieszczęściu.

