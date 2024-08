Tragedia nad jeziorem. Nie żyje kobieta. "Wpadła z pomostu do wody"

i Autor: Anna Gołata Wodniacy - zdj. ilustracyjne.

ŚMIERĆ NAD WODĄ

Tragedia nad jeziorem Chłop. Nie żyje kobieta, która wpadła do wody

Do tragedii doszło w czwartek, 15 sierpnia, nad jeziorem Chłop koło Pszczewa (woj. lubuskie). 51-letnia kobieta wpadła tam z pomostu do wody. Służby natychmiast ruszyły do akcji ratunkowej, ale życia 51-latki nie udało się uratować.