Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci żołnierza z Jednostki Wojskowej w Sulechowie.

Wstępne ustalenia wskazują na samobójstwo, którego przyczyny nie są związane ze służbą wojskową.

Dalsze postępowanie ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

Żołnierz z Sulechowa nie żyje: Wstępne ustalenia i działania Żandarmerii Wojskowej

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu podjął natychmiastowe działania w związku z tragicznym zdarzeniem w Jednostce Wojskowej w Sulechowie. W tragicznych okolicznościach zmarł starszy szeregowy z tamtejszej jednostki. Ze wstępnych ustaleń Żandarmerii Wojskowej wynika, że żołnierz targnął się na własne życie. W tej sprawie formacji zamieściła komunikat w mediach społecznościowych. Wynika z niego, że dramatyczna decyzja żołnierza nie była związana ze służbą.

- Oddział ŻW w Żaganiu prowadzi czynności procesowe w związku ze śmiercią żołnierza z JW w Sulechowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że st. szer. popełnił samobójstwo, z powodów niezwiązanych ze służbą wojskową. Okoliczności zdarzenia zostaną wyjaśnione w toku dalszego postępowania - poinformowała Żandarmeria Wojskowa.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.