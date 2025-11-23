Tragiczny finał pościgu na S3 w Lubuskiem. Nie żyje zatrzymywany kierowca, policjant został ranny

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-11-23 7:56

Tragedią zakończył się pościg i próba zatrzymania uciekającego kierowcy ciężarówki. Policjanci ruszyli za nim, bo wszystko wskazywało na to, że prowadzi pod wpływem alkoholu. Gdy udało się go powstrzymać i wyciągnąć z szoferki, samochód nagle ruszył. Mężczyzna zginął, a policjant został ranny w nogę.

O dramatycznych zdarzeniach informuje Lubuska Policja. Wszystko działo się w sobotę (22 listopada) około godziny 19. Kierowcy jadący trasą S3 zaalarmowali policjantów z Międzyrzecza, że w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego jedzie ciężarówka, którego kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Jechał slalomem i obijał się o przydrożne barierki. – Policjanci natychmiast podjęli działania zmierzające do zatrzymania ciężarówki. Pojazd został namierzony na węźle Międzyrzecz Zachód. Pomimo wydawania kierującemu wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania, ten nie reagował i kontynuował jazdę. Dodatkowo pojazd miał uszkodzoną tylną belkę oświetleniową – informują policjanci.

Funkcjonariusze prowadzili pościg, a na węźle Skwierzyna Południe dołączył kolejny patrol, który wyprzedził ciężarówkę. Udało się zatrzymać kierowcę. Wtedy wydarzył się dramat. Policjanci, działając wspólnie, podjęli próbę bezpiecznego wyhamowania ściganego pojazdu, co okazało się skuteczne i doprowadziło do zatrzymania. Kierujący nie wykonywał poleceń i mundurowi byli zmuszeni siłowo wyciągnąć go z kabiny pojazdu. Podczas interwencji ciężarówka potrąciła funkcjonariusza oraz jej kierowcę. W wyniku potrącenia mężczyzna zmarł na miejscu, a policjant doznał obrażeń nogi – czytamy w komunikacie policji. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

S3
LUBUSKIE